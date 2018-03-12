رئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر: الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة دعم للتنمية

رضوى عبد الرازق – محمود زكى

أكد المهندس فتح الله فوزي المؤسس المشارك مجموعة مينا ورئيس مؤتمر ستي سكيب مصر، خلال كلمته في فاعليات مؤتمر سيتي سكيب السابع، على دور المؤتمر في الإهتمام بنشاط وصناعة التطوير العقاري والاستثمار العقاري، حيث يُعد علامة مميزة في هذا القطاع، وذلك لكونه ملتقى يجمع العديد من الخبراء والمهتمين بالقطاع ويساهم فى تشخيص الواقع للسوق العقارية ووضع حلول فاعلة للتحديات القائمة.



وقال إن مصر تشهد نهضة عقارية هائلة خلال الفترة الراهنة في ظل إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة كأحد أهداف الدولة والتنمية العمرانية 2030، ويتمثل ذلك في العديد من المشروعات القومية الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، ومشروع شرق بورسعيد، ومدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، ومدينة الجلالة، ومدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونص فدان، وشبكة الطرق الجديدة التي يصل طولها إلى 3آلاف كيلومتر

وأشار إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بأيدي مصرية تحت إشراف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأوضح أن اتجاه الدولة في زيادة المساحة المستغلة في مصر من 7% إلى 12% تُعد أحد أسباب التنمية العمرانية 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، وذلك لاستيعاب النمو السكاني الذي من المتوقع أن يصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2052، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل من خلال إنشاء مجتمعات مجمعات اقتصادية داخل المجتمعات العمرانية.



وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف التركيز على عدد من القضايا الرئيسية في مسيرة التنمية العمرانية، والتي من أهمها توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار خطة التنمية 2030، موضحاً أن القطاع الخاص هو سبيل التنمية العقارية من خلال دوره الفعال في التغلب على السلبيات والتحديات المختلفة، مؤكداً على ضرورة العمل والتكاتف معاً حكومة وقطاع خاص في إطار خطة تفصيلية وبرامج زمنية يتم مراجعتها كل 6 أشهر من أجل تحقيق التنمية المستدامة.



** محاولة لخلق واجهة جديدة



ومن جانبه قال توم رودز مدير سيتى سكيب مصر ، أن مؤتمر سيتى سكيب يحرص كل عام على رصد كافة التطورات القائمة فى القطاع العقارى فى مصر وذلك بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين ، بهدف خلق واجهة جديدة للاستثمار العقاري، ويستهدف أيضا من خلال التعاون بين مختلف الجهات القائمة على صناعة العقار وضع آليات لموادهة التحديات التي تقابل القطاع الفترة الراهنة.



وأضافت خلال كلمته فى افتتاح فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب، أن المؤتمر سينتاول التركيز على مناقشة أوضاع التطوير فى البنية التحتية بالدولة من وجهة نظر القطاع العقاري والقطاع الصناعي، كما سيتناول المؤتمر تحليل الموقف الراهن لعملية التنمية العقارية.



وتعقد النسخة السابعة من مؤتمر سيتي سكيب مصر خلال يومي 12 و 13 مارس الجاري، ويضم المؤتمر نخبة من خبراء القطاع العقاري والمسؤولين الحكوميين والمطورين العقاريين لإلقاء الضوء على تحديات وفرص القطاع العقاري خلال الفترة القادمة.

