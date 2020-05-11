لايف

رئيس لجنة مواجهة كورونا : أتمنى الحظر الكامل أواخر رمضان وأسبوع العيد

قال إن الحظر في تلك الفترة لن يتسبب في التأثير على الاقتصاد وذلك لأن معظم دوائر العمل متوقفة في تلك الفترة ولايوجد عمالة .
أحمد صبري 10:27 م, الأثنين, 11 مايو 20 10:27 م, الأثنين, 11 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا إنه يتمنى أن تقوم الدولة بعمل حظر كامل للتجول لمدة أسبوعين لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الأسبوع الأخير في رمضان وأسبوع العيد.

 وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن الحظر في تلك الفترة لن يتسبب في التأثير على الاقتصاد وذلك لأن معظم دوائر العمل متوقفة في تلك الفترة ولايوجد عمالة .

وطالب العائلات ضرورة الحفاظ على التعلميات والاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس مشددا على ضرورة الحفاظ داخل الأسرة الواحدة مضيفا : عندي عائلات كامل منهم اليوم  7 عائلات من الفيوم وكل عليلة فيها  4 او 3  أشخاص مصابين .

وأكد أنه على المواطنين مناظرة أطباء متخصصين حال شعورهم بالأعراض مضيفا : إحنا عاوزين مصلحة الناس والأعداد هي مسألة وعي والنهادرة أول مرة نكسر لعدد 100  حالة شفاء .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبري

ملف الكاتب أحمد صبري

اقرأ أيضاً

شينخوا: الدفعة الثالثة من المستلزمات الطبية ضد فيروس كورنا إلى مصر قريبا

خالد بدر الدين 11:06 م, الأثنين, 11 مايو 20

فرنسا تسجل قفزة حادة في وفيات كورونا

المال - خاص 9:36 م, الأثنين, 11 مايو 20

إيران تعيد فتح جميع المساجد غدًا

المال - خاص 9:02 م, الأثنين, 11 مايو 20

التشيك: لا حاجة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة من 25 مايو

المال - خاص 8:47 م, الأثنين, 11 مايو 20

«346 إصابة جديدة و8 وفيات».. مصر تسجل تراجعًا ملحوظًا في الأعداد اليومية لضحايا «كورونا»

محمد بدر 5:32 م, الأثنين, 11 مايو 20

محافظ الشرقية : 60 إصابة «كورونا» بين العاملين بمصانع العاشر من رمضان

أحمد صبري 12:53 ص, الأثنين, 11 مايو 20