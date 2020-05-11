رئيس لجنة مواجهة كورونا : أتمنى الحظر الكامل أواخر رمضان وأسبوع العيد

قال إن الحظر في تلك الفترة لن يتسبب في التأثير على الاقتصاد وذلك لأن معظم دوائر العمل متوقفة في تلك الفترة ولايوجد عمالة .

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا إنه يتمنى أن تقوم الدولة بعمل حظر كامل للتجول لمدة أسبوعين لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الأسبوع الأخير في رمضان وأسبوع العيد.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن الحظر في تلك الفترة لن يتسبب في التأثير على الاقتصاد وذلك لأن معظم دوائر العمل متوقفة في تلك الفترة ولايوجد عمالة .

وطالب العائلات ضرورة الحفاظ على التعلميات والاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس مشددا على ضرورة الحفاظ داخل الأسرة الواحدة مضيفا : عندي عائلات كامل منهم اليوم 7 عائلات من الفيوم وكل عليلة فيها 4 او 3 أشخاص مصابين .

وأكد أنه على المواطنين مناظرة أطباء متخصصين حال شعورهم بالأعراض مضيفا : إحنا عاوزين مصلحة الناس والأعداد هي مسألة وعي والنهادرة أول مرة نكسر لعدد 100 حالة شفاء .