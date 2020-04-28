رئيس لجنة مكافحة «كورونا» ينتقد التراخي في رمضان «الناس بتلعب كورة في الشارع»

انتقد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا تراخي بعض المواطنين في رمضان من اتباع الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة للسيطرة على جائحة كورونا ، موضحا أن البعض يقوم بخرق الحظر بلعب الكرة في الشوارع .…

انتقد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا تراخي بعض المواطنين في رمضان من اتباع الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة للسيطرة على جائحة كورونا ، موضحا أن البعض يقوم بخرق الحظر بلعب الكرة في الشوارع .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى : “الناس بتلعب كورة في الشوارع الجانبية أثناء الحظر ، ووزارة الداخلية بتبذل مجهود كبير لكن مش هتحط ضابط على كل شارع ، الحكومة والدولة تعمل في وادي والشعب في وادي آخر”.

ونصح رئيس اللجنة العلمية المواطنين بسرعة اللجوء للرعاية الطبية عند الشعور بأى أعراض بسيطة لفيروس كورونا المستجد وبخاصة إذا ظهرت لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة مطالبا بالالتزام بتعلميات الوقاية المتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.

وتابع : “إحنا عاوزين نعيش عيشة جيدة بدون أمراض، إيه العيب إني أضيع شهر وأخسر 30 سنة قدام ؟ لو أنا اشتريت عمري في الشهر ده إيه العيب؟”.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كأعلى معدل إصابة يومي، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه خرج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين.