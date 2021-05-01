رئيس لجنة مكافحة كورونا: هناك استهانة بالفيروس واللقاح يقي من الأعراض الشديدة (فيديو)

أكد أن اللقاحات الموجودة الآن لا تقضي على الفيروس

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، أنه مازال هناك استهانة من المواطنين بفيروس كورونا ، قائلا إن الأمل في الانتهاء من هذا الوباء هو وجود دواء شافي أو لقاح يقضي على الفيروس.

وقال حسني ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إن اللقاحات الموجودة الآن لا تقضي على الفيروس ولكنها تقي من الأعراض الشديدة و شديدة الخطورة التي يسببها فيروس كورونا.

وأضاف حسني ، أن اللقاح الذي يجب على المواطنين للحصول عليه ، لا يمنع الإصابة بالفيروس و لكنه عند حدوث الإصابة تكون الأعراض مثل أعراض الانفلونزا العادية.

وأشار إلى أن بعض الدول قامت بتطعيم مواطنيها جميعاً ووصلت نسبة الوفيات الي صفر خلال 4 ايام فقط .