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رئيس لجنة مكافحة كورونا: هناك استهانة بالفيروس واللقاح يقي من الأعراض الشديدة (فيديو)

أكد أن اللقاحات الموجودة الآن لا تقضي على الفيروس
محمد مجدي 12:07 ص, الأحد, 2 مايو 21 12:07 ص, الأحد, 2 مايو 21

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أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، أنه مازال هناك استهانة من المواطنين بفيروس كورونا ، قائلا إن الأمل في الانتهاء من هذا الوباء هو وجود دواء شافي أو لقاح يقضي على الفيروس.

وقال حسني ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إن اللقاحات الموجودة الآن لا تقضي على الفيروس ولكنها تقي من الأعراض الشديدة و شديدة الخطورة التي يسببها فيروس كورونا.

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وأضاف حسني ، أن اللقاح الذي يجب على المواطنين للحصول عليه ، لا يمنع الإصابة بالفيروس و لكنه عند حدوث الإصابة تكون الأعراض مثل أعراض الانفلونزا العادية.

وأشار إلى أن بعض الدول قامت بتطعيم مواطنيها جميعاً ووصلت نسبة الوفيات الي صفر خلال 4 ايام فقط .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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