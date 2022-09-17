رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب يستقبل عضو البرلمان الأوروبي

استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الأوروبي في زيارة للقاهرة.

وتأتي زيارة أنطونيو لوبيز استوريز وايت عضو البرلمان الأوروبي لمواصلة دعم العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين من خلال عقد سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب وممثلو المؤسسات الوطنية والجهات التنفيذية المعنيين بملف حقوق الإنسان.

واستقبل اليوم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لوبيز إستوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمقر التنسيقية بجاردن سيتي.

وأوضح أعضاء التنسيقية عن الكيان السياسي والتمثيل البرلماني والتنفيذي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتمت الإشارة إلى بعض التقارير الصادرة من البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر وافتقادها للدقة عن حقيقة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في ظل التحديات المحلية والعالمية وإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي حققت متطلبات كافة المهتمين بالمجال الحقوقي في مصر وجاءت بعد حوار مجتمعي كبير مع كافة الأطراف المعنية. فضلا عن الجهود التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية للقضاء على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية. والحديث عن مبادرة حياة كريمة والتي تعد أفضل المبادرات الإنسانية، هذا بجانب التأكيد على أن مصر في حاجة إلى دعم شركائها من دول الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب الأزمة الحالية في الأمن الغذائي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية خصوصا أن مصر تستضيف الكثير من اللاجئين ويعاملوا معاملة المواطنين.

من جانبه ثمن لوبيز إستوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي اللقاء.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها مصر في مكافحة الإرهاب والقضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها رئيسة البرلمان الأوروبي مع مصر تؤكد على قوة العلاقات وتقدير أوروبا للدور الكبير الذي تلعبه مصر في المنطقة، معربا عن أمله في تبادل الزيارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.