رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين يدعو الأعضاء للتسجيل قبل انتهاء المدة

شدد خالد ميري رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين على ضرورة ان يقوم أعضاء الجمعية العمومية بالتسجيل قبل الساعة 2 ضهرا نظرا لان هذا هو المد الثاني والاخير قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات للمرة الثانية ، واعلن أن المسجلين في الكشوف بلغ عددهم 1400 صحفي فقط

شدد خالد ميري رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين على ضرورة أن يقوم أعضاء الجمعية العمومية بالتسجيل قبل الساعة 2 ظهرا نظرا لأن هذا هو المد الثاني والأخير قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات للمرة الثانية .

وأعلن أن المسجلين في الكشوف بلغ عددهم 1400 صحفي فقط، مما ينذر بعدم اكتمال النصاب القانونى لما يزيد على 25٪ من عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالنقابة.

وتجرى انتخابات النقابة في ظرف تاريخي وهو انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كما أنها المرة الأولى في تاريخ النقابة التي تعقد فيها خارج مبنى النقابة الرئيسي بشارع عبد الخالق ثروت ، حيث استضافت نقابة المعلمين انتخابات الصحفيين بمقر نادي المعلمين بالزمالك .



وتجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة كل عامين على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة .

وينص قانون نقابة الصحفيين المصريين على أن تعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام لإقرار الميزانية، ويسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية الأعضاء المسجلون بجدول المشتغلين والمسددون لاشتراكات النقابة، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2021 أعلنت عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجمعية حيث حضر فقط 157 عضوا بواقع 145 عضوا بمقر النقابة الرئيسي في القاهرة، و12 عضوا فقط في فرعية النقابة بالإسكندرية، ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 2% بينما كان يتطلب لاكتمال النصاب القانوني تسجيل 50% +1 من الأعضاء أي حضور 4873 عضوا ممن سددوا الاشتراك.

الجدير بالذكر أن هناك 32 لجنة موزعين على مساحة النادي، وتبلغ مساحة اللجنة الواحدة خمسة أمتار فى خسمة أمتار، وهناك مساحة أرض فضاء واسعة، كما ستكون هناك استراحة للصحفيين، كما أن إجراءات التسجيل بدأت من العاشرة صباحا إلى 12 ظهرا ومع عدم اكتمال النصاب القانوني، امتدت المدة إلى واحدة ظهرا، ويبدأ التصويت من الثالثة إلى السابعة مساءً بدلا من الخامسة حتى يكون هناك وقت متاح للصحفيين لتجنب التكدس الكبير.

كان من المقرر تأجيل الإنتخابات لأسبوعين متتالين لتقام يوم 19 مارس الماضي ولكن لجنة الانتخابات قررت تأجيلها ــ نظرا للظروف الإستثنائية من تفشي وباء كورونا واستحالة قيام الإنتخابات بمقر النقابة المغلق ــ وتقرر إنعقادها بنادى المعلمين اليوم الجمعة 2 إبريل ، و الانعقاد الثاني يكفى لاكتمال النصاب حضور ربع عدد الأعضاء بجدول المشتغلين والمسددين للاشتراكات أي نحو 2500 عضو .

يتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين هم: ضياء رشوان، ورفعت رشاد، وكارم يحيى، والسيد الإسكندراني، ومحمد المغربي، وطلعت هاشم، بينما يتنافس على عضوية 6 مقاعد بمجلس النقابة 55 مرشحا بواقع 20 مرشحا فوق السن، و35 مرشحا تحت السن .