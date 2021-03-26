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رئيس لجنة المواصلات بالبرلمان: نرفض بيان السكة الحديد عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

مؤكدًا أنه ستتم محاسبة المسئول وتقديم الاستجوابات له
محمد مجدي 10:34 م, الجمعة, 26 مارس 21 10:34 م, الجمعة, 26 مارس 21

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه يرفض اللجنة بيان هيئة السكة الحديد بشأن حادث قطاري سوهاج، كما أن المحاسبة السياسية مسئولية البرلمان، مؤكدًا أنه ستتم محاسبة المسئول وتقديم الاستجوابات له.

وأكد “عابد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، إن الحادث كارثة وتوقيته صعب للغاية ، كما أنه يذكرنا بحادث محطة مصر.

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وقال عابد: انتظر تحقيقات النيابة العامة عشان اشفى غليلى وغليل الشعب المصري من المسئول المقصر، ومش عايزين حد يقولنا زى كل مرة سواق القطار هو المسئول عن الحادثة ومات.

وأضاف عابد، أنه لو ثبت أن رئيس الوزراء أو وزير النقل متسببين في وقوع الحادث الذي وقع في سوهاج، يستيقلوا و يمشوا.

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كان قد وقع ظهر اليوم الجمعة حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج أسفر عن وقوع 32 حالة وفاة و 165 مصابا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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