رئيس لجنة المطاعم: بعض المنشآت تسعى لتحقيق التوسع بالساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي

كشف محمد الحلو رئيس لجنة المطاعم في الغرفة التجارية بالإسكندرية عن أن هناك توسعات كبيرة لبعض الأماكن والمنشآت القائمة التي قامت بافتتاح فروع جديدة لها في بعض الأماكن، خاصة في الساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي، علاوة على وجود مشروعات جديدة لأول مرة تم استثمارات وافتتاحها لتضاف لمشروعات قائمة في هذا المجال.

ولفت إلى أن هناك بعض المنشآت القائمة التي تسعى لتحقيق التوسع بالساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي.

واعتبر الحلو أن التحديات التي تواجه قطاع المطاعم تكمن في الموازنة بين المصروفات خاصة في ظل وجود مواسم ترتفع فيها نسب التشغيل ومواسم تنخفض فيها نسب التشغيل وبالتالي يكون أحيانا المطاعم مضطر التخلي عن العمالة، وبالتالي يظل التحدي الرئيسي هو الحفاظ على العمالة أكبر قدر ممكن.

وأوضح رئيس لجنة المطاعم في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هذا العام تميز بوجود افتتاحات كبيرة لبعض المطاعم في عدة مناطق وتضاعفت بذلك أعداد المطاعم والكافيهات وفروعها في ظل تراجع القوه الشرائية ما سيكون له تأثير ملحوظ على التشغيل لعام لهذه المطاعم.

وتوقع محمد الحلو أن يشهد شهر أغسطس نشاطا جيدا في القطاع مع توافر بعض القوه الشرائية، لافتاً إلى أن الموسم الصيفي بشكل عام هو موسم للتشغيل والعمل.

واعتبر أن هناك استقرار في قطاع المطاعم في ظل الأزمة الاقتصادية الموجودة، لافتاً إلى أنه مع وجود توسع لدى بعض المطاعم وتكون قادرة أن تنجح فى تحقيق نسب للتشغيل توفر لهم جزء من تكلفتها والمستهدف وتحقق أرباح في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف الراهنة أمر جيد ومؤشر على أنه مع انتهاء الأزمات العالمية يمكن أن يعود التحسن إلى القطاع.