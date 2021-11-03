سيـــاســة

رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: 7.1 مليون مسن في مصر

اللجنة توافق علي عدد من التعريفات الواردة بمشروع قانون "حقوق المسنين"
ياسمين فواز 3:23 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 3:23 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إن مصر بها 7.1 مليون مسن، وأن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون حقوق المسنين، يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقا مع نص المادة 83 من الدستور، متابعا: “نريد أن يخرج القانون للنور يحمل مزايا واضحة وصريحة وأن يكون إضافة حقيقة على أرض الواقع لهذه الشريحة من المجتمع المصري”.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، أن اللجنة حريصة على خروج القانون للنور ولو بعدد مواد قليلة شريطة أن تكون الحقوق واضحة وصريحة وتتضمن مميزات مباشرة لهم.

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ووافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم على عدد من التعريفات الواردة بنص المادة 2 من مشروع القانون، البند 8 من المادة تضمن تعريف التأهيل المجتمعى، حيث استقرت اللجنة على أن يكون التأهيل المجتمعي “استراتيجية تعمل فى إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج”.

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وفيما يخص التعريف الخاص بـ”بطاقة المسن”، استقرت اللجنة على أن يكون المصطلح” بطاقة المسن الأولى بالرعاية هى: مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون”.

وفيما يخص التعريف الخاص بـ”خدمة رفيق المسن”: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله او فى إحدى المستشفيات أو فى أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه”.

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وفيما يخص التعريف الخاص بـ”الإستغلال” انته اللجنة إلى أنه: تحقيق منفعة مادية او عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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