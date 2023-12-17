رئيس لجنة التراث في مطروح يتابع فقرات الاحتفال بالعيد القومي في المدارس

تفقد الدكتور حمد شعيب، رئيس لجنة التراث بمحافظة مطروح وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بتفقد طابور الصباح بعدد من المدارس لمتابعة فقرات عن العيد القومي وتعريف أبناء مطروح ببطولات أجدادهم حماه البوابة الغربية لمصر.

ويأتي ذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأن يكون طابور الصباح و الحصة الأولى اليوم الأحد بجميع المدارس بالمحافظة بأهمية توعية الأجيال بمطروح بمعركة وادى ماجد وتضحيات وبطولات أبناء مطروح في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي في ١٥ ديسمبر عام ١٩١٥.

كما قاما بتنفيذ الحصة الأولى بمدرسة زاهر جلال الاعداديه بنات عن تلك المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ أبناء مطروح وتعريف الطالبات بمدى التضحيات التى شارك فيها أبناء مطروح من رجال وسيدات بقيادة المجاهد حسين جبريل العاصى وانضم إليهم قوات حرس الحدود بقيادة اليوزباشى محمد صالح حرب، واستطاعوا بتكاتفهم الانتصار على قوات الاحتلال الإنجليزي وقتل قائدهم اسناو على يد المجاهد صالح بوزوير السمالوسى لنستلهم من هذه الملحمة الإصرار والعزيمة على المضى قدما في تحقيق مزيد من الانتصارات ليس العسكرية ولكن أيضا التنموية على أرض مطروح بسواعد وعقول ابنائها لان مطروح تستحق منا الكثير وبما يواكب اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن مع اقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرضها.