رئيس لجنة الإسكان: دخول المواطنين لا تتناسب مع تكاليف الوحدات

هاجر عمران: قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إن السوق المصرية تعانى من مشكلة عدم تناسب دخول المواطنين مع قيمة تكاليف إنشاء الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن السوق لا تعانى انخفاضا فى عدد الوحدات أو زيادة كبيرة فى الطلب وإنما انخفاض دخول المواطنين. وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى

هاجر عمران:



قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إن السوق المصرية تعانى من مشكلة عدم تناسب دخول المواطنين مع قيمة تكاليف إنشاء الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن السوق لا تعانى انخفاضا فى عدد الوحدات أو زيادة كبيرة فى الطلب وإنما انخفاض دخول المواطنين.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى باليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم، الاقتصادى تحت عنوان “العمران وأهميته فى التنمية” مساء اليوم الإثنين، إن الحكومة بدأت فى الحل القصير المدى وهو مشروعات الإسكان الاجتماعى إلا أن حل المشكلة جذريا يحتاج إلى رفع دخول المواطنين إلا أن الأمر يستلزم بعض الوقت.

وقال إن المعدلات العالمية تشير إلى أن قيمة الإيجار لابد ألا تتعدى الـ25% من قيمة الدخل ومع حساب الحد الأدنى للدخل بـ1200 جنيه سنجد أن القيمة لن تتناسب مع المعدلات العالمية بأى شكل من الأشكال وفق تعبيره.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات والاستثمار العقارى هو قاطرة التنمية الاقتصادية الفترة المقبلة، داعيا إلى الاستفادة من ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى فى تصدير العقار المصرى، مشيرا إلى أن استثمارات عقارات الـ second home عالميا تصل إلى 250 مليار دولار سنويا لافتا إلى أن مصر يجب أن يكون لها نصيب فى ذلك.