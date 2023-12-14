رئيس لجنة الألبان بتجارية الإسكندرية : مصانع و معامل تبدأ إنتاج الرومى الشهر الحالى

يبدأ عدد من المصانع و المعامل التى تقوم بإنتاج الجبن خاصة الرومى بدء موسم الإنتاج الرئيسى خلال الأيام والأسابيع المقبلة تمهيداً لإكمال مراحل إنضاجها وتسويتها ونشرها ومن ثم تخزينها بعد ذلك.

وتوقع إيهاب شرابيه رئيس مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن يشرع عدد من المصانع و المعامل في الإنتاج غدا أو بعد غد.

وأكد أن هناك العديد من المنتجين الذين ينتظرون حتى تبدأ زيادة كمية الألبان المنتجة والتي يتم إدرارها من الأبقار وارتفاع معدلات جودتها وذلك مع نهاية شهر ديسمبر الجارى.

وأشار “شرابيه” إلى أن متوسط سعر اللبن البقري حاليا يتراوح من 15 إلى 16 جنيها وهو بمثابة متوسط أسعار .

وأكد أنه فى بعض المناطق قد يزيد فيها الأسعار عن هذه المعدلات ولكن هذا يكون نتيجة مضاربات من بعض الراغبين في الحصول على الألبان وهي تؤدي بذلك إلى زياده الأسعار لكنها تكون حالات شاذة لا يمكن البناء عليها .

وأوضح أن موسم التصنيع عادة ما يبدأ من آواخر شهر ديسمبر حتى شهر مارس من كل عام ، لافتاً إلى أن هناك معامل لإنتاج الجبن التركي أو الرومي قد تبدأ التصنيع نهاية الشهر الجاري وهناك بعض المعامل قد تبدأ في الإنتاج مع منتصف شهر ديسمبر الحالي .

وخلال الفتره الحالية شهد سعر صفيحة الجبن الأبيض الطرى زنة 20 كيلو جرام زيادة طفيفة والتي زادت بمعدل نحو 50 جنيها في المتوسط خلال الأسابيع الماضية .

وأشار البعض إلى أن التحركات في الأسعار ليست كبيرة ، نتيجة أن حركه البيع متوسطة ولاتوجد حركة مسحوبات كبيرة وبالتالي فإن الزيادات التي تحدث في الأسعار لا تكون كبيرة بالرغم من زيادة التكاليف .

وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية – فى تصريحات سابقة لـ “المال ” – إلى أن سعر صفيحة الجبن الأبيض يتراوح حاليا بالنسبة لأسواق الجملة من 1500 – 1600 جنيه .

وأوضح أن أسعار الصفيحة قبل هذه الزيادة الأخيرة كانت تتراوح من 1400 – 1450 جنيها قبل الزيادة فى الأسابيع الأخيرة .

وكشف “شرابيه” عن أن هناك بعض المنتجات من الجبن الأبيض المميز وبالتالى فإن سعر تلك الصفيحة يكون مرتفعا بعض الشئ ، لأنه يرتبط بزيادة معدلات جودة إنتاجها ، وبالتالى زيادة تكلفتها .