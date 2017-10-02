رئيس لايف بارك: البيروقراطية تعطل الخطط الاستثمارية

بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق :قال هانى على، رئيس مجلس إدارة لايف بارك، إن البيروقراطية أهم التحديات التى تواجه القطاع الخاص، وتحد من التوسع فى تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركات.وأشار خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى، إلى أن الشركة تحملت حوالى 300 مليون جنيه، تكلفة تقنين المتر بم



بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق :



قال هانى على، رئيس مجلس إدارة لايف بارك، إن البيروقراطية أهم التحديات التى تواجه القطاع الخاص، وتحد من التوسع فى تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركات.

وأشار خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى، إلى أن الشركة تحملت حوالى 300 مليون جنيه، تكلفة تقنين المتر بمشروعها بمدينة الشيخ زايد، وتحويله من زراعى إلى عمرانى متكامل، كما سددت 8.5 مليون جنيه تكلفة توصيل المرافق.

كما أشار إلى أن المطور يتحمل العديد من التكاليف، ويصطدم بالبيروقراطية التى تعطل تنفيذ المخططات الاستثمارية .

وأضاف أن الشركة نفذت 40 % من مشروعها بمدينة الشروق خلال عام، وتستهدف تنوعيع محفظة مشروعاتها العقارية، بالتركيز على المشروعات الخدمية، وتم مؤخرا طرح مول فى الشيخ زايد يشتمل على وحدات طبية .



