رئيس لاكجيري: الاستثمار المباشر تحسن الفترة الأخيرة بمصر

المال- خاصعقدت شركة لاكجيري للاستثمارات المالية مؤتمرها الثالث تحت عنوان مناخ الاستثمار بين تحديات الحاضر ورؤي المستقبل . وقال الدكتور وائل قابيل رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذيللشركة ان الاستثمار الخاص على قمة الأولويات الحالية فهو يعد محرك قوي لزيادة حركة الإنتاج والتشغيل والتوظي

المال- خاص

عقدت شركة لاكجيري للاستثمارات المالية مؤتمرها الثالث تحت عنوان مناخ الاستثمار بين تحديات الحاضر ورؤي المستقبل .

وقال الدكتور وائل قابيل رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذيللشركة ان الاستثمار الخاص على قمة الأولويات الحالية فهو يعد محرك قوي لزيادة حركة الإنتاج والتشغيل والتوظيف وللتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد الدولة من رسوم وضرائب وكذلك موارد أجنبية بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف قابيل، أن الحكومة المصرية قامت بوضع خطة واضحة لجذب الاستثمارات سواء محلي أو أجنبي بخلق بيئة صحية جاذبة للاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة سعت إلى تعديل القوانين إلى جذب الاستثمار ومع تخفيض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي عمل ذلك خلال الفترة الأخيرة إلى تحسين الاستثمار المباشر وانعكس على معدلات النمو وعمل أيضا على انخفاض معدلات البطالة.

ولفت إلى أن دولة بحجم مصر ما تتمتع به من إمكانيات عالية تجعل منها مركزا لجذب الاستثمارات واستقطابها كبوابة تجارية لمختلف قارات العالم.