رئيس لافا: سنتبع استراتيجية تسويقية متعددة الأطراف

مدير التسويق: ننتج ١٥ مليون هاتف شهريًا محمود جمال أكد فيكرام سينج برامار، رئيس شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف، إن شركته ستتبنى استراتيجية تسويقية في مصر تعتمد على أكثر من محور، أولها صغار التجار، ويبىلغ عددهم ١٥ ألف تاجر، بجانب ٣٠ موزعًا، إضافة إلى قنوات البيع المباشر بالتجزئة

مدير التسويق: ننتج ١٥ مليون هاتف شهريًا



محمود جمال



أكد فيكرام سينج برامار، رئيس شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف، إن شركته ستتبنى استراتيجية تسويقية في مصر تعتمد على أكثر من محور، أولها صغار التجار، ويبىلغ عددهم ١٥ ألف تاجر، بجانب ٣٠ موزعًا، إضافة إلى قنوات البيع المباشر بالتجزئة سواء السلاسل التجارية الكبرى مثل لولو ماركت وبي تك.

وقال فيكرام إن شركته تسعى للاستحواذ على ٢٠٪ من مبيعات الهواتف في مصر بحلول ٢٠٢٠ وتستهدف الشركة تصنيع أجهزتها محليًا أواخر العام المقبل.

وأضاف أن الشركة لديها تواجد قوي في ١٧ دولة، منها الهند وروسيا والمكسيك، وتبيع ٣٠ مليون جهاز شهريًا.

وقال تاثاجات تريباثي مدير التسويق بشركه لافا تكنولوجي الهنديه للهواتف ان شركته تنتج ١٥ مليون هاتف حول العالم شهريا من خلال ٥ مصانع

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركه اليوم الثلاثاء للاعلان عن شراكتها مع جوميا مصر لخدمات التسوق الالكتروني واسواق لولو هايبر ماركت وبي تك وcoverage

وأوضح تاثاجات إن لافا العالمية تأسست في عام ٢٠٠٩ ويعمل بجميع أقسامها نحو ٢٥ الف موظف، منوها عن استهداف الشركة انشاء اكثر من ٣٠ مركزا في مصر لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني.

وأضاف أن الشركة لديها مركز للبحث والتطوير في مدينة بنجلور الهندية، ويضم ٧٠٠ مهندس وفني علاوة على ٢٠٠٠ شريك حول العالم.

ولفت إلى أن لافا هي الشركة الوحيدة في مصر التي ستقدم ضمانًا عامين علي اجهزتها.