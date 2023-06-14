رئيس كينيا يدعو الدول الأفريقية إلى التخلي عن الدولار الأمريكي في المعاملات البينية

دعا الرئيس الكيني وليام ساموي روتو، في تصريح من برلمان جيبوتي، الدول الأفريقية إلى التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي في التجارة بين القارات، وسط تصفيق الحضور، بحسب قناة روسيا اليوم.

وخلال خطابه، سلط روتو الضوء على الحاجة إلى التخلي عن الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية بين جيبوتي وكينيا، مشككا في ضرورة إشراك العملة الأمريكية في الأنشطة التجارية بين البلدين.

وأكد روتو أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank قد وفر آلية تمكن التجار داخل القارة من الانخراط في التجارة باستخدام عملاتهم المحلية، معربا عن دعم كينيا لنظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا، الذي يديره بنك Afreximbank.

وأثار السؤال عن سبب ضرورة شراء البضائع من جيبوتي ودفع ثمنها بالدولار الأمريكي، معتبرا أنه لا يوجد سبب وجيه لهذه الممارسة.

وأوضح أن النية ليست معارضة الدولار الأمريكي، بل تشجيع المزيد من التجارة غير المقيدة. وأشار إلى أنه لا يزال من الممكن تسوية المشتريات التي تتم من الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي، بينما يمكن إجراء المعاملات مع جيبوتي باستخدام العملات المحلية.

يذكر أن Afreximbank، الذي أنشئ في عام 1993 تحت رعاية بنك التنمية الأفريقي، هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم أفريقيا، هدفها الأساسي هو تعزيز وتمويل الأنشطة التجارية داخل وخارج أفريقيا.

وتعكس تصريحات الرئيس روتو التزام كينيا بتعزيز تكامل اقتصادي أكبر داخل أفريقيا وتقليل الاعتماد على العملات الخارجية في التجارة الإقليمية. واقتراح التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة البينية يمكن أن يؤدي إلى تبسيط المعاملات وتعزيز النمو الاقتصادي بين الدول الأفريقية.