رئيس كوسوفو بصحيفة «إسرائيل اليوم» : سنكون أول دولة إسلامية لها سفارة في القدس

ومنذ إعلان استقلال بلادهم ، وعد قادة كوسوفو بفتح سفارتهم في القدس ، بمجرد اعتراف إسرائيل بهم

قال رئيس دولة كوسوفو “أكي تاتشي” أن الاعتراف المتبادل بين كوسوفو وإسرائيل هو إنجاز تاريخي، وأتطلع إلى افتتاح سفارتنا في القدس، موجها الشكر للولايات المتحدة على السماح للبلدين ببناء شراكة قوية بين دولتين ذواتي سيادة، علي حد قوله، وفقا لما ورد بصحيفة “إسرائيل اليوم”.

وتابع: لقد أقام شعب كوسوفو وشعب إسرائيل علاقة لا يمكن قطعها من خلال التضحية والنضال من أجل الوجود، وأعتقد أن اليوم هو مجرد استمرار لصداقة طويلة بين البلدين.

ومنذ إعلان استقلال بلادهم، وعد قادة كوسوفو بفتح سفارتهم في القدس، بمجرد اعتراف إسرائيل بهم.

وأضاف رئيس “كوسوفو” إن تحقيق مثل هذه الخطوة سيكون رمزيًا للغاية، وستكون كوسوفو أول دولة إسلامية لها سفارتها في عاصمة إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أمس الجمعة، عن اتفاقية تطبيع اقتصادي بين كوسوفو وصربيا ، ستعمل بموجبه الدولتان على تطوير علاقاتهما مع إسرائيل.

وفقًا لترامب ، تعهدت صربيا بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس بحلول يونيو ، وستحتفظ كوسوفو بعلاقات دبلوماسية مع الأخيرة.

ويعد تطبيع العلاقات الاقتصادية بين بلغراد وبراشيتينا إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا بعد تصاعد التوترات بين البلدين في العام الماضي.

وامتنعت إسرائيل عن الاعتراف الدبلوماسي بكوسوفو ، بسبب علاقات إسرائيل مع دولة بلجراد.

والآن سيتمكن البلدان الآن من التعرف على بعضهما البعض والحفاظ على علاقات دبلوماسية كاملة ، بموافقة صربيا.