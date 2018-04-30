رئيس كوريا الجنوبية: يجب أن يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام

عادل عبد الجواد قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي - إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يفوز بجائزة نوبل للسلام في أعقاب جهوده لإنهاء الصراع مع كوريا الشمالية.ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية قوله إن "إن مون" قد صرح في إجتماع لمجلس الوزراء وقال: "ما نحتاجه



عادل عبد الجواد

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي – إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يفوز بجائزة نوبل للسلام في أعقاب جهوده لإنهاء الصراع مع كوريا الشمالية.

ونقل موقع “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية قوله إن “إن مون” قد صرح في إجتماع لمجلس الوزراء وقال: “ما نحتاجه هو السلام ، وعلى الرئيس ترامب أن يفوز بجائزة نوبل”.

والتقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سابقا وتبادل الاثنان الابتسامات وتصافحا في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح مع انعقاد أول قمة للكوريتين منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقال كيم قبل أن يبدأ هو ومون وكبار مساعديهما المحادثات في قرية بانمونجوم الحدودية “إننا اليوم عند خط بداية حيث يسطر تاريخ جديد من السلام والرخاء والعلاقات بين الكوريتين.