رئيس كوب28 يرفض تسمية الدول التي تعيق العمل المناخي

رفض سلطان الجابر، رئيس قمة COP28، تسمية الدول التي تعيق العمل المناخي ، بينما دعا إلى عقد اجتماع خاص للوزراء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتقليل استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري لأول مرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال الجابر للصحفيين يوم الأحد إن “الوقت قد حان الآن لكي نغير المسار” في مفاوضات المناخ لتحقيق نتيجة طموحة وفي الوقت المناسب للمحادثات التي تستمر أسبوعين، والتي من المقرر أن تنتهي في 12 ديسمبر.

دول تعيق العمل المناخي

كان الاتفاق على الدعوة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أو التخفيض التدريجي مطلبًا رئيسيًا للعديد من البلدان في كوب28 (COP28) بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة لن توافق على نص يدعو إلى التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري. ويجب الموافقة على النص بالإجماع.

وقال الجابر: “نحن بحاجة إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة بشأن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم”. “نحن بحاجة أيضًا إلى التصالح مع مصادر التمويل والدعم” من أجل التكيف والانتقال العادل.

وعلى الرغم من الضغط من أجل لغة أقوى بشأن الوقود الأحفوري، رفض الجابر تسمية الدول المنتجة للنفط التي كانت تعيق العمل المناخي.

نقل جميع الوزراء إلى غرفة واحدة

وفي محاولة لكسر الجمود، قال رئيس مؤتمر الأطراف إنه سيعقد “مجلسًا” – وهو مؤتمر عربي – يوم الأحد. وستعمل الجلسة على نقل جميع الوزراء إلى غرفة واحدة لزيادة شفافية مواقفهم والسماح لهم بمناقشة خلافاتهم المتبقية. ومن المتوقع أن يستمر الاجتماع عدة ساعات وسيسبق إصدار نص تفاوضي جديد متوقع خلال الليل.

وتجري المناقشات ضمن تقييم أوسع للتقدم العالمي بشأن تغير المناخ، بعد مرور ما يقرب من عقد من توقيع القادة على اتفاق باريس. واتفقت ما يقرب من 200 دولة في اتفاق باريس لعام 2015 على الحد من درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، ومن الناحية المثالية إلى 1.5 درجة مئوية، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وقال الجابر مرارا وتكرارا إن هذه هي أول رئاسة لمؤتمر الأطراف على الإطلاق تدعو الأطراف بنشاط إلى التقدم بصيغة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في النص المتفق عليه.

ومع ذلك، أثار نشطاء المناخ مخاوف بشأن استضافة الإمارات لمحادثات المناخ منذ البداية، حيث تعد الدولة واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم. كما يُنظر إلى رئاسة الجابر بعين الريبة بسبب دوره الآخر كرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية.

وقد تم منح ما لا يقل عن 2456 ممثلًا عن صناعة الوقود الأحفوري حق الوصول إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وفقًا لتحليل أجرته مجموعة الضغط “أطرد الملوثين الكبار.”