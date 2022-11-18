رئيس كليك آي تي إس: 30 مليون دولار حجم أعمال سنوي مع «HP»

أعلنت شركة كليك آي تي إس ، الشركة العاملة في تقديم الحلول التكنولوجية، عن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي السادس والعشرين للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2022 والذي يعقد خلال الفترة من 27-30 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار Leading Change.

وتستعرض الشركة أبرز الحلول والخدمات عالية التقنية في جناحها من خلال عرض أحدث منتجات HP الخاصة بأجهزة الحاسب الآلى والطابعات .

وتعقيبا على هذه المشاركة، أكد محمود رستم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة على حرص الشركة على المشاركة كل عام في معرض Cairo ICT خاصة وأنه يعتبر الحدث الأكبر الذي يجتمع فيه مقدمي ومستخدمي التكنولوجيا في القارة الإفريقية من قطاعات مختلفة وبارزة.

وتعد كليك آي تي إس التي تأسست عام 1999 لتقديم خدمات الدعم الفني للعملاء في السوق المصرية واحدة من أقدم الشركات العاملة في هذا السوق، وستقدم الشركة خلال مشاركتها عروض خاصة برواد وزوار المعرض بأسعار تنافسيه على جميع الأجهزة وأحدث الطرازات.

وتابع رستم، أن جميع المديرين التنفيذيين بالشركة مهتمون بالمشاركة لمقابلة العملاء، سواء الجدد أو الحاليين لشرح طبيعة الحلول والمنتجات الجديدة التي سيتم طرحها في الأسواق.

وأوضح أن الشركة تشارك في عدد كبير من المشروعات في السوق المصرية في قطاعات التعليم و الكهرباء والقطاع الحكومي بشكل عام، إضافة إلى مشروعاتنا المستمرة والممتدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستحوذ شركة كليك آي تي إس على حصة سوقية كبيرة بالسوق المصرية بالشراكة مع شركة HP لمنتجاتها بنسبة تتجاوز 40٪؜ من حجم أعمال HP وبحجم أعمال تخطى 30 مليون دولار أمريكي.

وتعد كليك آي تي إس شريكاً لعدد من العلامات التجارية البارزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها : HP , HPE, Aruba, DELL Technologies, Huawei, Microsoft, Fortinet, , Kaspersky, VMware, يبلغ عدد موظفي الشركة ما يقرب من 500 موظف ,وحيث أن خدمة العملاء يأتي على رأس أولوياتنا، لذا فالشركة تمتلك مراكز خدمة العملاء في شتى أنحاء مصر لتسهيل تقديم الخدمة للعملاء وتقليل زمن الاستجابة.

كما تعمل الشركة في قطاعات تكنولوجية متعددة مثل الحاسبات الشخصية والطابعات الشخصية والمركزية وأنظمة الخوادم والتخزين المركزي وتصميم وإنشاء وتشغيل الشبكات وتأمينها وتأمين البيانات وتصميم وتنفيذ مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقديم عقود الدعم الفني.