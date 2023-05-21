رئيس « قنا الجديدة» يتفقد أعمال تنفيذ المستشفى ومركز الشباب فى المدينة

تفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، والمهندس عبدالرحيم الزقيم، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، مشروع مستشفى سعة 175 سريرا بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة.

وأوضح أن المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من 8 طوابق (بدروم وأرضي و 6 أدوار متكررة)، وبسعة 175 سريراً، وتبلغ مساحة المبنى 30100 متر مربع، وتم إنجاز حوالي 80٪ من المشروع.

كما تفقد مركز الشباب، والذي يقع على مساحة 15 فدانا بمركز خدمات المدينة بالحي السكني الأول، ويتكون من مبنى خدمات ومبنى متعدد الأغراض وحمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة غطس وحمام سباحة أطفال ومدرجاته، وملعب كرة قدم قانوني ومدرجاته، وملعبي خماسي وثلاثي، وملعب تنس ومسجد وغرف أمن.

وشدد المهندس أيمن رشاد، على القائمين على تنفيذ المشروع بالالتزام بجودة التنفيذ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وفي سياق متصل، عقد المهندس أيمن رشاد، اجتماعاً مع بعض سكان مدينة قنا الجديدة، بحضور مسئولي الجهاز، للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، والتي شملت خدمات الإنترنت فى بعض المجاورات وتحسين مستوى منظومة النقل الجماعي وتشغيل النادي الاجتماعي ومركز الشباب وتكثيف التواجد الشرطي بالمدينة.