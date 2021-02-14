رئيس «قنا الجديدة»: بدء تشغيل مكتب البريد لخدمة الأهالي والمستثمرين

صرح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه تم تشغيل مكتب البريد بالحي السكني الثاني بالمدينة، مؤكداً انتظام العمل بالمكتب لتقديم أفضل خدمة للمواطنين بالمدينة.

وتفقد عبدالرشيد، مبنى مكتب البربد، للوقوف على مستوى الخدمات المقرر تقديمها للمواطنين، والمستثمرين بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دفع العمل بالمشروعات المختلفة،

لا سيما المشروعات الخدمية، وتوفير عناصر جذب السكان للمدينة.

مدينة قنا الجديدة تقع فى الشمال الشرقى من مدينة قنا الأم، على طريق قنا سفاجا بالكيلو 8 وعند تقابل محوري التنمية الأساسيين، المحور العرضى المتعامد مع النيل فى اتجاه البحر الأحمر، محور (قنا سفاجا)، والمحور الطولى الموازى للنيل.