نقل وملاحة

رئيس قناة السويس : 15 مليون دولار خسائر يومية نتيجة جنوح «إيفرجيفن».. ومش هنام إلا لما تعبر كل السفن (فيديو)‎

عقب نجاح إنهاء أزمة السفينة
محمد مجدي 9:26 م, الأثنين, 29 مارس 21 9:26 م, الأثنين, 29 مارس 21

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، 15 مليون دولار خسائر يومية نتيجة جنوح سفينة «إيفرجيفن» منذ الثلاثاء الماضي، مؤكدا أنه أنه لن ينام إلا بعبور كل السفن المنتظرة.

و قال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن الخسائر التي تعرضت لها مصر، بسبب أزمة جنوح السفينة البنمية، تراوحت من 12 الي 15 مليون دولار يوميا ، كما ان الشركة المسئولة عن السفينة وشركة التأمين، هما المنوطان بدفع التعويضات .

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واضاف ربيع ، أنه سيتم تحديد قيمة التعويض المناسبة بناء على سير عملية التحقيقات ، كما ان السفن التي تعرضت للتعطل عن عملها بسبب السفينة الجانحة، والتي تجاوزت 400 سفينة، يمكنها الحصول على التعويضات اللازمة إذا طالبت بذلك.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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