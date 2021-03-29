رئيس قناة السويس : 15 مليون دولار خسائر يومية نتيجة جنوح «إيفرجيفن».. ومش هنام إلا لما تعبر كل السفن (فيديو)‎

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، 15 مليون دولار خسائر يومية نتيجة جنوح سفينة «إيفرجيفن» منذ الثلاثاء الماضي، مؤكدا أنه أنه لن ينام إلا بعبور كل السفن المنتظرة.

و قال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن الخسائر التي تعرضت لها مصر، بسبب أزمة جنوح السفينة البنمية، تراوحت من 12 الي 15 مليون دولار يوميا ، كما ان الشركة المسئولة عن السفينة وشركة التأمين، هما المنوطان بدفع التعويضات .

واضاف ربيع ، أنه سيتم تحديد قيمة التعويض المناسبة بناء على سير عملية التحقيقات ، كما ان السفن التي تعرضت للتعطل عن عملها بسبب السفينة الجانحة، والتي تجاوزت 400 سفينة، يمكنها الحصول على التعويضات اللازمة إذا طالبت بذلك.