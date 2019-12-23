رئيس قناة السويس يشهد احتفالات بورسعيد بعيدها القومى

وأكد اللواء مصطفى كامل أن احتفالات بورسعيد بعيدها القومى ليست مقتصرة على احتفالات فنية فقط، ولكنها بدأت منذ أسابيع بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس واللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق والدكتور هانى غنيم محافظ بنى سويف الحالى والنائب السابق لمحافظ بورسعيد احتفالات المحافظة – بعيد النصر – فى ذكرى مرور 63 عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثى عام 1956.

وأكد محافظ بورسعيد الأسبق أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى.

وأكد اللواء مصطفى كامل أن احتفالات بورسعيد بعيدها القومى ليست مقتصرة على احتفالات فنية فقط، ولكنها بدأت منذ أسابيع بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال شهر نوفمبر الماضى للمحافظة، وافتتاح أنفاق 3 يوليو العابرة أسفل قناة السويس القديمة عند الكيلو 19.150 لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة في أقل وقت ممكن .

كما افتتح الرئيس الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد ، ومحور 30 يونيو ، وأطلق منظومة التأمين الصحى الشامل رسميا من منستشفى النصر التخصصى ، وافتتح مجمع 118 مصنعا بالمنطقة الصناعية لشباب بورسعيد وصغار المستثمرين ، فضًلًا عن عدد من الكيانات الصناعية العملاقة التي تصدر انتاجها للعشرات من دول العالم ومنها مصنع الأسماك المدخنة والتونة، مؤكدا أن الفترة الحالية ستشمل مزيدا من الافتتاحات .