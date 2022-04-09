رئيس قناة السويس يتابع بدء استزراع 3.5 مليون زريعة أسماك الدنيس والبلطي بالإسماعيلية

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، شركة قناة السويس للاستزراع المائي بمحافظة الإسماعيلية، وبرفقته مجموعة من قيادات الهيئة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير المختلفة بالشركة.

واطلع رئيس الهيئة على مخطط أعمال الاستزراع السمكي حيث يجرى العمل حاليا على استزراع ٦٥ فدانا بزريعة أسماك الدنيس بإجمالي ٢.٥ مليون سمكة زريعة، بالإضافة إلى استزراع ٤٠ فدانا بأسماك البلطي بإجمالي مليون سمكة زريعة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

وتابع الفريق ربيع بدء نزول زريعة أسماك الدنيس والبلطي لأحواض الاستزراع السمكي التي تعمل كحضانات للزريعة تمهيدا لانتقالها بعد ذلك للأحواض التربية الكبيرة التي تم الانتهاء من تطهيرها خلال الآونة الأخيرة ضمن أعمال التطوير.

كما تعرف الفريق ربيع على نسب تقدم أعمال التطوير التي تتم بحوض الترسيب رقم( ٢١) حيث تجاوزت نسبة إنجاز الأعمال ٥٠%، وتتضمن أعمال التطوير بالحوض رفع كفاءة ٣٦٨ حوض سمكي مقسمة على ٤٦ شريحة، تضم كل شريحة منها ٨ أحواض للاستزراع، وتطهير ٢٢٤ حوض تمهيدا لاستزراعها.

وشهد رئيس الهيئة بدء تغذية مجموعة من الأحواض الجديدة التي تم الانتهاء من تطويرها بالمياه من خلال مجرى الرى المطور وفقا لأحدث النظم، كما تابع بدء تنفيذ نظام الصرف المعدل الجديد لنفس الأحواض تمهيدا لاستزراعها.

تستهدف أعمال التطوير تدبيش رؤوس الأحواض بالكامل شاملة المصارف، وعمل نظام هيدروليكي وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى تعديل المناسيب الخاصة بالأحواض والمصارف لضمان سهولة الصرف وتجديد المياه للأسماك، وتوصيل الكهرباء لكافة المواقع داخل المزرعة.

في ختام جولته التفقدية، وجه رئيس الهيئة بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ الأعمال الهندسية والمدنية الخاصة بإنشاء المبنى الإداري الرئيسي، والسور الخارجي المحيط بالمزرعة والمسجد في أقرب وقت ممكن، كما حث على ضغط الجدول الزمني للانتهاء من أعمال التطوير المختلفة الخاصة بأحواض الاستزراع السمكي.