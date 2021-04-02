نقل وملاحة

رئيس قناة السويس: قبطان وطاقم إيفرجيفين من الهند وأكد للسفير خروجهم فور انتهاء التحقيقات

التحقيقات بدأت الأربعاء الماضي وستنتهي خلال يومين
محمد مجدي 11:13 م, الجمعة, 2 أبريل 21 11:13 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن التحقيق مع قبطان وطاقم السفينة إيفرجيفين ما زال مستمرا، وتم حاليًا بدء تفريغ الصندوق الأسود للسفينة، مشيرًا إلي أن التحقيقات بدأت الأربعاء الماضي وستنتهي خلال يومين.

وكشف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن قبطان السفينة والطاقم كله من الهند، قائلًا: السفير الهندي كلمني إمبارح وطلب خروج الناس دي، وأنا قلتله مفيش حاجة ضدهم، ده تحقيق أول ما يخلص يخرجوا.

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وأوضح ربيع، أنه يتم العمل على تطوير قناة السويس، ومن ضمن عمليات التطوير الأسطول البحري الذي يتضمن قاطرات جديدة ستدخل الخدمة وبحمولات تتعدي 250 و300 طن.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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