رئيس قناة السويس: قبطان وطاقم إيفرجيفين من الهند وأكد للسفير خروجهم فور انتهاء التحقيقات

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن التحقيق مع قبطان وطاقم السفينة إيفرجيفين ما زال مستمرا، وتم حاليًا بدء تفريغ الصندوق الأسود للسفينة، مشيرًا إلي أن التحقيقات بدأت الأربعاء الماضي وستنتهي خلال يومين.

وكشف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن قبطان السفينة والطاقم كله من الهند، قائلًا: السفير الهندي كلمني إمبارح وطلب خروج الناس دي، وأنا قلتله مفيش حاجة ضدهم، ده تحقيق أول ما يخلص يخرجوا.

وأوضح ربيع، أنه يتم العمل على تطوير قناة السويس، ومن ضمن عمليات التطوير الأسطول البحري الذي يتضمن قاطرات جديدة ستدخل الخدمة وبحمولات تتعدي 250 و300 طن.