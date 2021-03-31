رئيس قناة السويس: غدا حفلة تكريم ومكأفاة لـ800 عامل شاركوا في تعويم السفينة (فيديو)

أكد أن حادثة جنوح السفينة البنمية في قناة السويس ظهر منها دروس كثيرة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن السفينة ايفر جيفين الجانحة شارك في نجاح عملية تعويمها نحو 800 عامل، وسيتم تكريمهم ومكأفاتهم غدا، مضيفا: “الحمدلله مفيش ولا إصابة واحدة أووفاة حصلت”.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه سيقوم غداً الخميس بعمل احتفالية تكريم كبري لجميع من شاركوا في عملية تعويم السفينة مؤكدا أنه سيقوم بصرف مكافآت لهم.

واضاف ربيع ، أن حادثة جنوح السفينة البنمية في قناة السويس ظهر منها دروس كثيرة تم الاستفادة منها وسيتم تدريسها للمتدربين في قناة السويس.