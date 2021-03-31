رئيس قناة السويس عن ايفر جيفين: التعويض هيكون أكتر من مليار دولار وده حق الدولة والشركة المالكة متعاونة (فيديو)

لفت ربيع أن أزمة جنوح السفينة قد تنتهي بالتراضي دون اللجوء إلي القضاء.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أنه سيتم الحصول على تعويض من الشركة المالكة لسفينة ايفرجيفين نتيجة ما حدث من حادثة جنوحها في قناة السويس ، قائلا: “التعويض هيكون أكتر من مليار دولار و ده حق الدولة”

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد : “السفينة قاعدة دلوقتي في البحيرات، وفي لجنة مشكلة من قناة السويس للتحقيق معاها تضم عضو بحري وعضو قانوني و خبير تعويضات و مهندس من قناة السويس”.

وأضاف ربيع ، أن البضاعة الموجودة على ظهر السفينة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار بخلاف السفينة ، موضحا أن الشركة المالكة للسفينة متعاونة، ولا توجد أى مشكلات .

ولفت ربيع أن أزمة جنوح السفينة قد تنتهي بالتراضي دون اللجوء إلي القضاء .