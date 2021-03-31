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رئيس قناة السويس عن ايفر جيفين: التعويض هيكون أكتر من مليار دولار وده حق الدولة والشركة المالكة متعاونة (فيديو)

لفت ربيع أن أزمة جنوح السفينة قد تنتهي بالتراضي دون اللجوء إلي القضاء.
محمد مجدي 11:43 م, الأربعاء, 31 مارس 21 11:43 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أنه سيتم الحصول على تعويض من الشركة المالكة لسفينة ايفرجيفين نتيجة ما حدث من حادثة جنوحها في قناة السويس ، قائلا: “التعويض هيكون أكتر من مليار دولار و ده حق الدولة”

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد : “السفينة قاعدة دلوقتي في البحيرات، وفي لجنة مشكلة من قناة السويس للتحقيق معاها تضم عضو بحري وعضو قانوني و خبير تعويضات و مهندس من قناة السويس”.

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وأضاف ربيع ، أن البضاعة الموجودة على ظهر السفينة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار بخلاف السفينة ، موضحا أن الشركة المالكة للسفينة متعاونة، ولا توجد أى مشكلات .

ولفت ربيع أن أزمة جنوح السفينة قد تنتهي بالتراضي دون اللجوء إلي القضاء .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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