سيـــاســة

رئيس قناة السويس عن الأزمة الروسية الأوكرانية: تأثيرها حتى الآن مش ملموس

أوضح أن هناك عاملا إيجابيا بأن القارة الأوروبية ستحتاج لوارادات من النفط والغاز من الجنوب عبر الخليج وبالإمكان أن تعبر قناة السويس.
المال - خاص 11:15 م, الأثنين, 14 مارس 22 11:15 م, الأثنين, 14 مارس 22

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات العبور غير ملموس حتى الآن.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن قرار إلغاء تخفيض رسوم الـ15% التي كانت مخصصة لسفن الغاز المسال جاء على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا. وفي ضوء دراسة حركة التجارة العالمية والنقل البحري والتي أثبتت وفقاً للتقارير في شهري يناير وفبراير زيادة معدلات حركة السفن ” وهذا مايعكس حالة تحسن النقل البحري بعد أزمة كورونا.

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وحول مدى تأثر الأزمة الروسية والأوكرانية على معدلات العبور في قناة السويس قال : “إلى الآن الـتأثير مش ملموس إلى الآن لكن سيحدث التأثير وأتوقع ذلك فتجارة البحر الأسود العابرة للقناة ستتأثر”.


لكنه بين أن هناك عاملا إيجابيا بأن القارة الأوروبية ستحتاج لوارادات من النفط والغاز من الجنوب عبر الخليج وبالإمكان أن تعبر قناة السويس.

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لكنه عاد وشدد على أنه حتى الآن ليس هناك تأثير واضح أو ملموس للأزمة على قناة السويس قائلاً : “بمقارنة معدلات العبور في أسبوع 216 سفينة مقارنة بنفس الفترة العام الفائت كانت 199 سفينة وبالتالي هناك نمواً بمعدلات 8.5% ولهذا لا يمكن الآن الحكم على التأثيرات.

وشدد أن هيئة قناة السويس لديها كافة السيناريوهات للتعامل مع الأزمة تماماً كما تم التعامل مع أزمة كورونا.

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بقلم المال - خاص

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