رئيس قناة السويس: شركات الشحن اتخذت إجراءات آمنة للعبور من البحر الأحمر والقناة لم تتأثر بتوترات المنطقة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن شركات الشحن العالمية التي أوقفت تجارتها مؤقتًا ستعاود الشحن مرة أخري حتي تتحسن الأمور في البحر الأحمر نتيجة الأحداث والتوترات التي تشهدها المنطقة على السفن المارة.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد: “من أوقف تجارته سيعاود الشحن مرة أخرى، وسيأتي مرة أخري إلى قناة السويس مثلما حدث في حادثة ايفرجفن، حيث انتظرت نحو 22 سفينة انتهاء تلك الحادثة والمرور مرة أخري”.

وأضاف ربيع، أن شركات ميرسك وسي ان ايه، لم تقم بتحويل حركة السفن التابعة لها، ولكنها اتخذت إجراءات أخرى من تقليل السرعات والتواجد في مناطق آمنة للعبور من البحر الأحمر.

وتابع ربيع، أن هناك وفر من 9 أيام إلة أسبوعين في الوقود والتكلفة للسفن التي تعبر من قناة السويس والتي تعبر من رأس رجاء الصالح، مشيرًا إلي أن تلك الميزة تتميز بها قناة السويس خاصة أنها ممر ملاحي آمن وأسرع من ميناء القيام وحتي ميناء الوصول.

وأشار ربيع، إلي أن البيان الصادر عن هيئة قناة السويس اليوم، يهدف إلى بث رسالة طمأنة للعالم بأن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، كما أن الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه منذ يوم 19 نوفمبر الماضي وحتى اليوم تم عبور 2128 سفينة من قناة السويس، قائلا: بنتابع كل كبيرة وصغيرة، كما أن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر، وحركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وتم عبور 77 سفينة اليوم في قناة السويس بحمولة 4 ملايين طن.

وأكد ربيع، أن السفن التي غيرت وجهته من قناة السويس، قليلة جدا ولا تثير القلق، مشددا على أن إيرادات القناة السويس ليست في خطر، كما أن هناك زيادة في الإيرادات هذا العام بقيمة مالية تقدر بمليار و300 مليون دولار، ومستهدف أن تصل الإيرادات هذا العام إلي 10 مليارات و350 مليون دولار.

ولفت ربيع، إلى أن قناة السويس أهم شريان تجاري في العالم، مؤكدا أنه لا يتم النظر إلى علم السفينة ويتم تقديم كل التسهيلات والخدمات لجميع السفن عند عبور القناة، قائلا: “لا نميز بين السفن العابرة من القناة لأنها شريان دولي”.