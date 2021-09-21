رئيس «قناة السويس»: العائد الدولاري ارتفع 20% والعبور 24% في أغسطس

توقع استمرار ارتفاع المعدلات حتى ديسمبر المقبل

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن معدلات إيرادات القناة شهدت إرتفاعاً ملحوظاً في ظل ظروف جائحة كورونا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لرئيس هيئة قناة السويس، خلال برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “هناك ارتفاع أكثر من جيد ولو نظرنا فقط لشهر أغسطس 2021 فقط ولو تناولنا المعدلات كنسب مؤية سنجد أن معدلات عبور السفن ارتفعت بواقع 24% والحمولات نفسها ارتفعت بمقدار15% والعائد الدولاري ارتفع بنسبة 20% وهو رقم كبير جدا”.

وأوضح أنه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي نلمس زيادة جيدة قائلاً : “لو تناولنا تلك الفترة سنجد أن معدلات عبور السفن ارتفع بنسبة 6.7% والعائد الدولاري شهد ارتفعاً هو الآخر بمعدل 11.6% وارتفعت الحمولة كنسبة مؤية بنسبة 7%”

وتوقع ربيع أن تستمر معدلات في التحسن حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري 2021.

وقال: “نتوقع استمرار تلك المعدلات في التصاعد حتى ديسمبر وفي أعقابها يتم استقراء ملامح الحركة في العام التالي لكن إلى الأن متوقعين ترتفع معدلات عبور السفن والحمولة وكذا العائد الدولاي”.