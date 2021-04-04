رئيس قناة السويس: السفينة الجانحة لن تغادر إلا بعد انتهاء التحقيقات.. ولا نتحمل أي تعويضات

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة الجانحة “إيفر جيفن” لن تغادر القناة حتى انتهاء التحقيقات في أزمة جنوحها ودفع التعويضات عن الخسائر التي خلفتها.

وقال ربيع في تصريحات لقناة “الحدث” إن قناة السويس لا تتحمل أي مسؤولية تجاه تعويض أي طرف.

وأوضح أن التعويضات لم تحدد بشكل تام حتى الآن، ولن يكون هناك رقم نهائي للمبلغ حتى تنتهي التحقيقات.

وأوضح أن الحصول على التعويضات سيخضع لاحقا للتفاوض مع الشركة المالكة أو المستأجرة للسفينة.

وتابع: “التحقيقات حتى الآن التحقيقات تجريها جهات مصرية.. لو حدث اتفاق ودي سينتهي الأمر بدفع التعويضات.. لو لم يحدث سيكون هناك مسار قانوني”.

وأضاف أنه لم تُعرف حتى الآن الأسباب الكاملة التي أدت إلى الحادث، لكنها ستتضح بعد نهاية التحقيق.

وعن المليار دولار التي قيل إنها التقييم المبدئي للتعويضات، قال ربيع: “هم طلبوا حسابات متفنطة عن التعويضات ولازلنا نجهزها”.

وعن أزمة الطاقم الهندي العالق في مصر، ورغبته في العودة إلى بلاده، قال ربيع: “البضاعة على المركب سليمة والمركب نفسها سليمة.. لا يوجد ما يؤخر المركب.. السفينة جاهزة للإبحار بمجرد دفع التعويضات”.

وتابع: “بالنسبة للطاقم لا نريد تعطيله.. لكن لا بد من أخذ حق مصر وحق قناة السويس”.

وعن توسيع المجرى الملاحي، قال ربيع إنه في إطار عمل هيئة القناة على تقديم أفضل خدمة في المجرى، فإنها تدرس إمكانية حفر ازدواج أو زيادة الأعماق في جزء من الـ 40 كيلومتر بالمجرى الجنوبي.

وتابع: “الأمر لا يزال يخضع للدراسة خاصة في ظل عدة عوامل بينها التربة الصخرية والتكلفة المرتفعة وضرورة إزالة الإشغالات على ضفتي القناة كالمنازل فضلا عن تواجد بعض الأماكن التي يستحيل توسعتها كتلك التي تمر بنفق الشهيد أحمد حمدي”.

وعن الطرق البديلة للقناة، قال ربيع: “نسمع عنها منذ زمن طويل.. درسناها جميعا بما فيها طريق “إيلات – عسقلان” في إسرائيل ونقول أن من حق جميع الدول العمل لتحقيق مصالحها.. لكن القناة هي الطريق الأقصر والأكثر أمانا”.