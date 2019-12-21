رئيس «قناة السويس»: التزمنا بوعدنا وانتهينا من بعض المشروعات قبل نهاية العام الحالي

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس أن الهيئة التزمت بوعدها مع القيادة السياسية في إنهاء بعض العقود الخاصة بمشروعات المنطقة قبل نهاية العام الحالي، وهو ما تم مع التحالف العالمي تويوتا تسوشو وبولوريه الفرنسية وإن واي كيه لاين والتوقيع على العقد النهائي لإقامة وتشغيل محطة دحرجة السيارات بطول رصيف 600 متر بالأرصفة الغربية الجديدة بميناء شرق بورسعيد والتي يبلغ إجمالي طولها 2 كيلومتر.

ولفت إلي أنها تتضمن محطة تدوير مخلفات السفن بجانب محطة بضائع عامة متعددة الأغراض وكذلك محطة دحرجة السيارات.

وقال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس أن تشغيل المحطة واستلام التحالف العالمي للرصيف سيتم عقب اعتماد مجلسي الوزراء والنواب للعقد النهائي بين الهيئة والتحالف.

وأشار رئيس الهيئة إلى استلام المنطقة الاقتصادية الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بطول 8 كيلومتر والتي نفذت من خلال شركات مقاولات مصرية وتحت إشراف الهيئة الهندسية وبالتعاون مع هيئة قناة السويس.

ولفت زكي إلى أن افتتاح السيد الرئيس للأرصفة الشهر الماضي أعطى ثقة للمستثمرين الأجانب.

يذكر أن عائدات قناة السويس، ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 515.1 مليون دولار، بنسبة 2.7% مقارنة بأكتوبر 2018، الذي سجل عائدات بلغت 506.1 مليون دولار، بزيادة 9 ملايين دولار .

وأوضحت الإحصائيات، أنه انعكس بدوره علي العائدات خلال شهر أكتوبر 2019، وقالت إن هذا الشهر حقق ثاني أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة خلال العام الجاري.

