رئيس قناة السويس: أظن أن أسباب حادثة جنوح السفينة ليست الرياح فقط

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن خسائر القناة من أزمة السفينة التي كانت جانحة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون دولار يوميا، متوقعا ن أسباب حادثة جنوح السفينة ليست بسبب الرياح فقط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده هيئة قناة السويس للإعلان عن تفاصيل إنهاء أزمة السفينة الجانحة منذ 6 أيام. .

وأوضح أن التعويضات سيتم بعد فحص السفينة وتحديد حجم التعويض خاصة وأننا أكثر تضررا وأنها متحجزة بالبحيرات للاطمئنان علي سلامتها في الإبحار والتحقيق في أسباب الحادثة التي أظن أنها ليست بسبب فقط الرياح أنما أتوقع أخطاء بشرية.

وقال إن الهيئة خرجت بدروس مستفادة ومنها سيتم الجد والاجتهاد في العمل وتطوير معدات القناة رغم اعتمادها علي معداتها حيث شاركت قاطرتين من صنع الهيئة في أعمال التعويم