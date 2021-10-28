رئيس قطاع النقل البحري يخاطب مشغلي الوحدات البحرية بالسويس بالالتزام بالمناطق المصرح بها

طالب اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، في رد رسمي علي – إحدي شركات الخدمات البحرية بالسويس المتضررة من تجاوزات بعض مشغلي الوحدات البحرية وأصحاب لنشات الركوبة الخشب – بضرورة التزام مشغلي العائمات والوحدات البحرية بالعمل في المناطق المصرح بها بالترخيص الملاحي الصادر لها وكذلك الالتزام بالتصنيف والحرفة، لاسيما التأكيد علي سحب الترخيص الملاحي وإيقاف عمل الوحدة في حالة العمل في مناطق أخري غير المصرح بها.

وقال في بداية خطابه إن هناك خللا دون رقيب في منظومة تداول المخلفات الصلبة ( جاربج ) والسائلة و الصلبة الزيتية المستلمة من السفن العابرة لقناة السويس ومنطقة المخطاف والموانئ بمنطقة السويس والبحر الأحمر وتلاعب بعض مقاولي الإشغال والخدمات البحرية مؤديين الخدمة كمتسبب رئيسي في خلل تلك المنظومة.

وقال رئيس قطاع النقل البحري في خطابه، وفي ضوء التنسيقات مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية و الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بضرورة الإلتزام بعدم قيام لنشات الركوبة الخشب بالقيام بنقل وحمل المخلفات أو المواد البترولية الصلبة / السائلة بكافة أنواعها وعدم حمل ونقل أسطوانات الغازات و الحديد و الزوايا و عدم القيام بالقطر والإلتزام بالعمل طبقا للترخيص الملاحي الصادر لها والالتزام بنقل الأفراد والتموينات الغذائية فقط وعدم ممارسة أي أعمال غير مرخص لها من حيث ( نوع الوحدة / الغرض / المنطقة )

ويذكر أن بعض مالكي القاطرات ووحدات الخدمة البحرية بالسويس العاملين فى نشاط استلام ونقل المواد البترولية وحمل ونقل قطع الغيار والمهام و المثقلات والأفراد ونشاط استلام المخلفات السائلة والصلبة من على السفن والعائمات البحرية بالموانئ ومناطق انتظار السفن التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، بتقديم خطابات شكاوي الى المستشار رئيس النيابة الإداريةبالسويس و وزارة النقل و الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، يعلنون فيها عن تضررهم من السماح للنشات الركوبة ذات البدن الخشبي بحمل أصناف مخالفة للمسموح به لها و ابحارها خارج نطاق الميناء بالبخر المفتوح، مما يعرضهم الى خسائر علاوة الى تهديد سلامة الابحار و أمن الميناء

قد أعلن هؤلاء الملاك عن تضررهم من عدم استطاعة شركاتهم من الأستفادة من استثماراتها فى ظل تعدى الغير مرخص لهم ، على اختصاصاتهم من قبل بعض الملاك والمشغلين للنشات الركوبة الخشبية من بعض الأفراد و بعض التوكيلات التي تقوم بأستخدام تلك الوحدات المصنفة ركوبة بالمخالفة للحرفة و التصنيف و مناطق العمل المصرح بهم بالتراخيص الملاحية الصادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية