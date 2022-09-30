رئيس قطاع النقل البحري : مساعٍ لزيادة قدرة الأسطول المصري لينقل قرابة 25%

أكد اللواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، عن وجود مساعٍ للعمل على تدعيم الأسطول الوطني خلال الفترة المقبلة، وذلك بقيام هذا الأسطول لنقل قرابة 25% من حجم التجارة المصرية .

ولفت خلال كلمته أمس امام مؤتمر اتحاد غرف الملاحة العربية، الى أنه نستهدف خلال العام الجاري دخول سفينتين جدد لشركة القاهرة للعبارات، لنقل البضائع لخدمة الصادرات لدول الخليج ومنطقة افريقيا، بالاضافة الى شراء سفن جديدة لشركة الجسر العربي أو عن طريق الاستئجار لزيادة حصة المنقول عبر الشركات المملوكة للحكومات العربية.

وأضاف أن وزارة النقل تعمل بخطوات سريعة للارتقاء بالقطاع من أجل جذب استثمارات عربية وأجنبية وباعتباره شريانا للحياة، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى تطوير القدرة التنافسية للموانئ البحرية، وتنمية الأسطول البحري باعتبار أن وجود أسطول نقل بحري قوي يجعل مصر دولة محورية.

وأشار إلى تطوير شركة الجسر العربي لزيادة إمكانياتها للتنسيق مع باقي الشركاء من حيث شراء أو استئجار سفن جديدا تتناسب مع احتياحات التحارة البينية بين الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير شركة الملاحة الوطنية التي وضعت خطة متكاملة لإحلال وتجديد أسطولها الخاص، حيث تم شراء سفينة صب جاف وإحلالها محل إحدي السفن القديمة بشركة الملاحة الوطنية، بالاضافة إلى أن الشركة تستهدف شراء سفينة جديدة خلال الايام المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تبحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحرا لصالح السفن المملوكة لشركات وطنية وسفن مصرية، بالاضافة الى تطوير الترسانات الواقعة بمنطقة محور قناة السويس، علاوة على إنشاء صناديق استثمار في مجال النقل البحري عن طريق الاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة لدخول عناصر جديدة للإدارة بالموانئ المصرية.

وتابع أن الوزارة عملت على تطوير المواني المصرية ورفع التصنيف الدولي للموانئ المصرية على جميع السواحل وتحويلها لموانئ خضراء، باعتبارها أداة رئيسية والأقوى تأثيرا في زيادة حركة التبادل التجاري .

وأضاف أن الدولة تعمل على فتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع وإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم وتتراوح الأعماق من 15 إلى 18 مترا، كما بلغ إجمالي أطوال أرصفة الموانئ البحرية 76 كم.

وأضاف أن إنشاء حواجز أمواج بالموانئ المصرية بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة 115 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، واستيعاب 22 مليون حاوية مكافئة بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، وتعزيز مكانه مصر لجعلها مركز التجارة العالمي.

وعلي صعيد مجال المشاريع الاستثمارية للموانئ، ذكر إسماعيل أنه جرى إتمام شراكات للمحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بالشراكة مع مجموعة CMA –CGM بمساحة 560 ألف متر مربع وأرصفة حتى 2500 متر بطاقة استعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة.

وأشار رئيس قطاع النقل البحري إلى أن دخول خط هاباج لويد وشركة يوروجيت العالمية لتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط على مساحة مساحة 1970 متر وعمق 18 مترا بطاقة استيعابية 4 ملايين حاوية سنويا.