رئيس قطاع «الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي» : شروطنا فى التمويل ليست صعبة ونقدم كل الدعم للمشروعات الناشئة

بشرط استيفاء العميل كل النماذج المطلوبة، وبعد التأكد من جديته تتم الموافقة على القرض.

أكد الدكتور ممدوح عافية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن شروط البنك فى التمويل ليست صعبة، كما أنه يقدم كل التمويلات للمشروعات الناشئة أو عقود الفرنشايز؛ بشرط استيفاء العميل كل النماذج المطلوبة، وبعد التأكد من جديته تتم الموافقة على القرض.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية “بيزنكس”، أن البنك أصبح شريكًا للعميل وليس ممولًا فقط في تقديم الإرشادات اللازمة لإنجاح المشروع، وكيفية إعداد خطة العمل ودراسة الجدوى وتسويق المنتج حتى اكتمال ملف المشروع؛ ليتمكن العميل من طلب تمويل، سواء من البنك الأهلي أو أي بنك آخر، لافتًا إلى أن خطة البنك تقوم على تحفيز الشباب، وكذلك أصحاب الخبرات، في خوض العمل.

وانطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية “بيزنكس 2020” في دورته الثالثة، عقب النجاح الكبير الذي حققته في الدورتين الأولى والثانية للمعرض تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة محدودة من 50 إلى 60 شركة، وحضور أكثر من 30 متحدثًا، وأكثر من 1000 عارض و200 مدير تنفيذي.

وقالت ملك العشيري، عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس الشركة المنظمة لمؤتمر والمعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية “بيزنكس”، إن المعرض يتيح فرص استثمار تجارية وصناعية، وتشارك فيه علامات تجارية مختلفة، هذا العام.

وأضافت العشيري أن المعرض ينعقد في الفترة من 9- 10 ديسمبر بفندق نايل ريتز كارلتون تحت شعار “راجعين بفرصة.. جاهزين لبكرة”، ويقدم خدماته لكل من يرغب في إقامة مشروع أو التوسع في المشروع القائم لديه، ويستهدف تقديم كل أنواع الدعم للمستثمرين في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت ملك العشيري إلى أن «بيزنكس 2020» سيضمّ رواد أعمال معروفين على الصعيدين الإقليمي والدولي الذين سيشاركون بنقل تجاربهم حول معرض بيزنكس.

واختتمت عضو الغرفة التجارية بالجيزة، بأن منظمي «بيزنكس 2020» يسعون إلى النهوض بالقطاع التجاري والاستثماري الذي يواكب توجه رؤية مصر لعام 2030، ويتماشى الهدف الرئيسي للمعرض مع رؤية الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل في اقتصاد بديل ومتنوع.