بورصة وشركات

رئيس قطاع السمسرة ببايونيرز: تخارجات الأجانب من سوق الأسهم حاليًا اضطرارية

بضغط من تأثيرات الظروف الحالية
أسماء السيد 10:36 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20 10:36 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال عامر عبد القادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية”، إن مبيعات الأجانب خلال العام الحالى في البورصة المصرية اضطرارية.

ولفت إلى أن الهدف من وراء ذلك يتمثل في رغبتهم بغلق مراكزهم الشرائية المفتوحه ببلادهم وأيضًا بضغط من تأثيرات جائحة كورونا الحالية.

وأوضح عبد القادر، أن المستثمرين الأجانب بدأوا توجهاتهم الشرائية بقوة فى البورصة المصرية عقب قرار “تعويم الجنيه”.

وأشار إلى أن حركة الأجانب بسوق الأسهم المصرية كانت بيعية فى الفترة من 2010 وحتى 2013 دون توقف، ثم عاودوا الشراء وإن كان بوتيرة أقل عقب عام 2014، إلى أن جاء التعويم وسجلوا مشتريات تاريخية وتحديدًا فى عام 2017.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 10-9-2020 (جدول)

ولفت إلى أنهُ من الطبيعى خروج أموال الأجانب من الأسواق الناشئة تحديدًا فى ظل الأزمات، موضحًا أن التوجه البيعى بالفترة الحالية ليس لهُ أى انعكاس أو مدلول.

وأشار عبد القادر إلى أنهُ على الرغم من كون التوجه العام للمستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية بيعيا منذ بداية العام، إلا أن لهم توجه شرائى انتقائى ببعض الأسهم، مستشهدًا بصفقة صناديق انفسكو بسهم “التجارى الدولي”.

ولفت عبدالقادر، إلى أن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية متدنية إلى حد الإغراء بالفترات الحالية، خاصة فى القطاعات الرئيسية كالإسكان والعقارات.

وأوضح أن البورصة المصرية أظهرت تماسكاً خلال الفترات الماضية، لاسيما فى ظل قرارات الحكومة الداعمة بضخ أموال جديدة، معتبرًا أنها مرت بالفترة الأسوأ.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-9-2020 (جدول)

يُذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى كان قد أصدر قرارهُ خلال مارس المنقضى بضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

هشام حسن: نُرجح ارتفاع وتيرة خروج الأجانب من البورصة المصرية سبتمبر الجاري

أسماء السيد 10:37 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20

هل تعتبر معدلات تخارج الأجانب بالبورصة المصرية مثيرة للقلق؟

أسماء السيد 6:40 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20

تعديلات ضوابط تسعير عروض الشراء الإجبارية عند تخطى المساهمين النسب القانونية

أحمد علي 7:36 م, السبت, 12 سبتمبر 20

توصيات الشراء بالبورصة المصرية تسيطر عليها أسهم العقارات

منى عبدالباري 5:26 م, السبت, 12 سبتمبر 20

زيادة أسعار بعض السجائر أبرزها.. أهم أخبار البورصة المصرية خلال الأسبوع (ملف تفاعلى)

رجب عزالدين 8:16 م, الخميس, 10 سبتمبر 20

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 10-9-2020 (جدول)

رجب عزالدين 6:21 م, الخميس, 10 سبتمبر 20