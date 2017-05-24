رئيس قطاع الدين: مصر تعيد الاكتتاب في 3 شرائح من السندات الدولارية

قال سامى خلاف، رئيس قطاع الدين الحكومى فى تصريحات لـ”المال”، إن الحكومة بدأت اليوم الإربعاء فى إجراءات إعادة فتح الاكتتاب فى السندات الدولارية.

وكانت الحكومة المصرية قد باعت فى يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفى أبريل وافقت على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وأضاف خلاف أن الطرح سيكون على 3 شرائح هى 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة مثل الطرح الأول الماضى، ورفض التنبؤ بأى تصور عن سعر العائد المتوقع، مشيرا إلى أن ذلك سيتحدد نهاية اليوم.

وأدار الطرح السابق 4 بنوك هى نتاكسيس وسيتى بنك وبى إن بى باريبا وجى بى مورجان.