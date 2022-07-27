رئيس قطاع الخدمات الزراعية يتابع أعمال إدارتي إنتاج وفحص واعتماد التقاوي

تفقد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، مبنى التقاوي بمركز البحوث الزراعية، والذي يضم الإدارتين المركزيتين لإنتاح وفحص واعتماد التقاوي، وذلك في زيارة مفاجئة لمتابعة أعمال الإدارتين.

رافقه خلال الزيارة الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وأكد الشناوي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال، والتواصل مع العاملين بالإدارات المختلفة والوقوف على سير العمل لضمان مراعاة مصالح المزارعين وتقديم الخدمات لهم.

وأكد رئيس قطاع الخدمات أهمية ملف التقاوي حيث يشهد حاليا دعما غير محدود من كافة الجهات وبتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان سير العمل الإداري والفني فى كافة القطاعات وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتقاوي.

والتقى الشناوي وموظفي الإدارتين وحثهم على سرعة إنجاز العمل والتواجد المستمر للاستعداد للموسم الشتوي والاستمرار في متابعة تجهيز التقاوى للموسم الشتوى على مستوى محطات الغربلة والإعداد..