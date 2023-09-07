رئيس قطاع التكنولوجيا بالشركة : «اتصالات مصر» تستثمر 6 مليارات جنيه سنويا في تطوير الشبكة

قال عمرو فتحي ، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات في شركة اتصالات مصر من& e إن شركته تستثمر 6 مليارات جنيه سنويا في تطوير الشبكة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء.

وأوضح “فتحي” أن اتصالات مصر تراهن علي تقديم خدمات قيمة مضافة للعملاء مقارنة مع المنافسين من حيث التعريفة والتواصل مع خدمة العملاء والتكنولوجيا الجديدة وتطبيق ماي اتصالات

و ألمح ستيفين باي ، رئيس شركة أوكلا العالمية إلي أن متوسط سرعة تحميل البيانات (الدونلود) علي شبكات المحمول في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 24.82 ميجابايت ، مقابل 7.32 ميجا لرفع البيانات ( الآبلود).وتابع إنه تم إجراء اختبار علي جودة الشبكات علي 110510 هاتف محمول منها 5308 أجهز آيفون 13 برو ماكس و 4359 هاتف آيفون 12 برو ماكس يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات و 4151 هاتف آيفون 11 و 2897 هاتف آيفون 11 برو ماكس.

ولفت إلي أن أوكلا تمتلك نظاما إلكترونيا متقدما لرصد أي تلاعب يتم علي الشبكة ويؤثر علي القياسات ، كما تتبع كافة المعايير والمواصفات القياسية في عمليات رصد ومتابعة جودة الخدمات.