رئيس قطاع التجارة الداخلية: تطوير صوامع القمح وفر 4 مليارات جنيه سنويا

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن خريطة الوزارة تغيرت خلال آخر 7 سنوات، عن طريق عمليات إستراتيجية ومخزون إستراتيجي لتوفير السلع. وقال خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولي…

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن خريطة الوزارة تغيرت خلال آخر 7 سنوات، عن طريق عمليات إستراتيجية ومخزون إستراتيجي لتوفير السلع.

وقال خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولي والفضائية المصرية إن تطوير صوامع القمح وفر 4 مليارات جنيه من الدعم الحكومي للتموين ، كما أدت إلى زيادة ثقة الفلاحين وزيادة المخزون الإستراتيجي، وإتاحة رغيف الخبز بجودة عالية.

وأشار خليل إلي أنه جرى تطوير صناعة السكر في مصر، وحققت شبه الاكتفاء الذاتى منه ولم تعد مصر تستورده، كما تطورت زراعة البنجر، وزادت مساحته المنزرعة في إطار زيادة مساحات الزراعات التعاقدية.

وأضاف خليل أنه تم أيضا تطوير المطاحن، وبالتالي أصبح رغيف الخبز متاحا في الأسواق بجودة عالية ، كما يحصل المواطنون على مقرراتهم التموينية بيسر وسلاسة .

وأوضح أن ذلك نتيجة لزيادة المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية بواقع 6 أشهر كأقل مخزون، وهناك سلع يصل مخزونها الإستراتيجي إلى 24 شهرا .

وأشار خليل إلي أن عدد المخازن بلغ 1500 وهو ما أدى إلى زيادة الاحتياطي، قائلا : “بعدما يتم تأمين احتياجات المواطن المصري من الأمن الغذائي، يتم السماح بالتصدير، كما يتم تنظيم عملية الاستهلاك، كما تنتج مصر 13 مليار بيضة في السنة” .