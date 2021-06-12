اقتصاد وأسواق

رئيس قطاع التجارة الداخلية: تطوير صوامع القمح وفر 4 مليارات جنيه سنويا

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن خريطة الوزارة تغيرت خلال آخر 7 سنوات، عن طريق عمليات إستراتيجية ومخزون إستراتيجي لتوفير السلع. وقال خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولي…

محمد مجدي 2:03 م, السبت, 12 يونيو 21 2:03 م, السبت, 12 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن خريطة الوزارة تغيرت خلال آخر 7 سنوات، عن طريق عمليات إستراتيجية ومخزون إستراتيجي لتوفير السلع.

وقال خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولي والفضائية المصرية إن تطوير صوامع القمح وفر 4 مليارات جنيه من الدعم الحكومي للتموين ، كما أدت إلى زيادة ثقة الفلاحين وزيادة المخزون الإستراتيجي، وإتاحة رغيف الخبز بجودة عالية.

اقرأ أيضا  التموين: 60% من مواطنى الدقهلية يحصلون على الدعم بقيمة 700 مليون جنيه شهرياً

وأشار خليل إلي أنه جرى تطوير صناعة السكر في مصر، وحققت شبه الاكتفاء الذاتى منه ولم تعد مصر تستورده، كما تطورت زراعة البنجر، وزادت مساحته المنزرعة في إطار زيادة مساحات الزراعات التعاقدية.

وأضاف خليل أنه تم أيضا تطوير المطاحن، وبالتالي أصبح رغيف الخبز متاحا في الأسواق بجودة عالية ، كما يحصل المواطنون على مقرراتهم التموينية بيسر وسلاسة .

اقرأ أيضا  «تموين الإسكندرية» تشن حملات عديدة لضبط أداء المخابز البلدية

وأوضح أن ذلك نتيجة لزيادة المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية بواقع 6 أشهر كأقل مخزون، وهناك سلع يصل مخزونها الإستراتيجي إلى 24 شهرا .

وأشار خليل إلي أن عدد المخازن بلغ 1500 وهو ما أدى إلى زيادة الاحتياطي، قائلا : “بعدما يتم تأمين احتياجات المواطن المصري من الأمن الغذائي، يتم السماح بالتصدير، كما يتم تنظيم عملية الاستهلاك، كما تنتج مصر 13 مليار بيضة في السنة” .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

التموين: من حق أي مواطن تسجيل علامة تجارية

محمد مجدي 1:55 م, السبت, 12 يونيو 21

«المركزي لمتبقيات المبيدات» و«غرفة الصناعات» يوقعان بروتوكول تعاون لخدمة قطاع الصناعات الغذائية

الصاوي أحمد 1:43 م, السبت, 12 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-6-2021 وتراجع عيار 21

عمر سالم 12:35 م, السبت, 12 يونيو 21

المانجو 15 جنيها للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12-6-2021

الصاوي أحمد 10:32 ص, السبت, 12 يونيو 21

أسعار السمك اليوم 12-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:39 ص, السبت, 12 يونيو 21

أسعار البيض اليوم 12-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:33 ص, السبت, 12 يونيو 21