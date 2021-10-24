اقتصاد وأسواق

رئيس قطاع التجارة الداخلية: بمجرد ضخ كميات من البيض هبطت الأسعار ما بين 2 إلى 3 جنيهات

أكد حدوث توازن في الأسعار على مدار الأمس واليوم.
المال - خاص 11:05 م, الأحد, 24 أكتوبر 21 11:05 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إنه بمجرد ضخ كميات من البيض في منافذ الوزارات والمجمعات الاستهلاكية هبطت الاسعار مابين 2-3 جنيهات على مدار اليومين السابقين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أنه في إطار مواجهة أزمة إرتفاع اسعار البيض وضمن خطة الحكومة لضخ كميات عبر منافذ الوزارات الاستهلاكية تم ضخ 7 آلاف طبق بيض اليوم عبر منافذ وزراتي التموين والزراعة بخلاف المطروح في منافذ شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية لاحداث إتزان في السوق بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 19-10-2021 في مصر


وبين أنه فور إعلان وزارة التموين عن ضخ كميات من البيض عبر المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة تراجعت الاسعار مابين 2-3 جنيهاً للطبق الواحد بالنسبة للمزرعة.


وأوضح أن طرح كميات كبيرة من المعروض في الأسواق عبر تلك المنافذ أدى لإحداث إتزان كبير في الأسعار في السوق على مدار الأمس واليوم .

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 20-10-2021 فى مصر

وعن أسباب زيادة البيض الأيام الماضية من جانب التجار، قال خليل : “برروا تلك الزيادات بتكلفته العالية في المزراع وكان بيخرج بسعر عالي من المزرعة وصل إلى 48 جنيهاً وكان المبرر أن المنتج يخسر عشرة جنيهات في الكرتونة على مدار الخمسة اشهر الماضية وبالتالي يعوض خسارته على حد قولهم”.


وأوضح أن سعر التكلفة العادل اليوم لانتاج طبق البيض تبلغ 38 جنيهاً وينبغي أن تصل للمستهلك في حدود 44 أو 45 جنيهاً على الأكثر.

اقرأ أيضا  اجتماع طارئ لشعبة الخضراوات والفاكهة لبحث سبل زيادة معروض المحاصيل الزراعية

وقال : ” هناك إجتماعات مستمرة بين وزارة التموين والزراعة مع أتحاد منتجي البيض للتنسيق لزيادة المعروض في الأسواق”.


وتوقع أنه بنهاية الأسبوع الجاري أن تصل الأسعار إلى السعر العادل إلى ماكانت عليه قبل في السابق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

التموين : لدينا تخفيضات تصل إلى 20-30% في أسعار الخضار واللحوم

المال - خاص 11:54 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

الليرة التركية تهوي إلى قاع قياسي جديد

المال - خاص 10:50 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

جهاز تنمية التجارة الداخلية : موافقة الغرف التجارية شرط لإنشاء المنشآت الصناعية (مستند)

السيد فؤاد 8:37 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

المعادى للتجارة تخطط للمشاركة في تنفيذ أكبر محطة معالجة صرف بالعالم

عمر سالم 7:52 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

مركز تحديث الصناعة يطلق خطة تطوير صناعة العسل الأسود بقنا

محمد ريحان 6:45 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

«ايمون لي» : الأنظمة المبتكرة للتنقية والحلول المستدامة ضرورة لتوفير مياه نظيفة

محمد ريحان 6:25 م, الأحد, 24 أكتوبر 21