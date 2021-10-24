رئيس قطاع التجارة الداخلية: بمجرد ضخ كميات من البيض هبطت الأسعار ما بين 2 إلى 3 جنيهات

أكد حدوث توازن في الأسعار على مدار الأمس واليوم.

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إنه بمجرد ضخ كميات من البيض في منافذ الوزارات والمجمعات الاستهلاكية هبطت الاسعار مابين 2-3 جنيهات على مدار اليومين السابقين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أنه في إطار مواجهة أزمة إرتفاع اسعار البيض وضمن خطة الحكومة لضخ كميات عبر منافذ الوزارات الاستهلاكية تم ضخ 7 آلاف طبق بيض اليوم عبر منافذ وزراتي التموين والزراعة بخلاف المطروح في منافذ شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية لاحداث إتزان في السوق بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.



وبين أنه فور إعلان وزارة التموين عن ضخ كميات من البيض عبر المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة تراجعت الاسعار مابين 2-3 جنيهاً للطبق الواحد بالنسبة للمزرعة.



وأوضح أن طرح كميات كبيرة من المعروض في الأسواق عبر تلك المنافذ أدى لإحداث إتزان كبير في الأسعار في السوق على مدار الأمس واليوم .

وعن أسباب زيادة البيض الأيام الماضية من جانب التجار، قال خليل : “برروا تلك الزيادات بتكلفته العالية في المزراع وكان بيخرج بسعر عالي من المزرعة وصل إلى 48 جنيهاً وكان المبرر أن المنتج يخسر عشرة جنيهات في الكرتونة على مدار الخمسة اشهر الماضية وبالتالي يعوض خسارته على حد قولهم”.



وأوضح أن سعر التكلفة العادل اليوم لانتاج طبق البيض تبلغ 38 جنيهاً وينبغي أن تصل للمستهلك في حدود 44 أو 45 جنيهاً على الأكثر.

وقال : ” هناك إجتماعات مستمرة بين وزارة التموين والزراعة مع أتحاد منتجي البيض للتنسيق لزيادة المعروض في الأسواق”.



وتوقع أنه بنهاية الأسبوع الجاري أن تصل الأسعار إلى السعر العادل إلى ماكانت عليه قبل في السابق.