رئيس قطاع الآثار الإسلامية يتفقد قرية شالى بسيوة

دعاء محمود



تفقد السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، قرية شالي بواحة سيوة والتي تحتوي على عدد من المباني الأثرية، وذلك للوقوف على الحالة الراهنة لها تمهيدا للبدء في مشروع ترميمها وتطويرها طبقا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.



وللقرية أهمية كبيرة حيث يرجع تاريخ إنشائها الى عام 600 هجرية و 1203 ميلادية حين اتفق بعض الأهالى على إنشاء قرية تحميهم من غارات البدو في ذلك الوقت.



وأشار حلمى أن القرية تحتوي على المسجد العتيق الذي يتميز بمئذنته المبنية على طراز الصوامع وهو ما اشتهرت به مآذن المغرب والأندلس، كما بها بقايا منازل وبئر للمياه.



وما زالت القرية تحتفظ بأطلالها التي تعبر عن التاريخ الضارب في القدم.



ومن جانبه قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن الزيارة تضمنت أيضا عددا من المواقع الأثرية بمحافظتى الإسكندرية ومطروح حيث تفقد أتليه الكتاب والفنانين بحي بوسط، ومسجد الإمام البوصيري بحي الجمرك بالإسكندرية، وحصن زاوية الأجداب بمدينة السلوم بمحافظة مطروح.