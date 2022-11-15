رئيس «فيفا» يطالب قادة العالم بوقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا طوال فترة كأس العالم

طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بوقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية طوال فترة كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو خلال لقائه بزعماء دول قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جزيرة بالي في إندونيسيا: أناشدكم جميعا التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر واحد، طوال فترة كأس العالم، أنتم قادة العالم، لديكم القدرة على التأثير في مجرى التاريخ.

وأضاف: عليكم التفكير في هذا أو في أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار كخطوة أولى نحو السلام.

وأتم إنفانتينو حديثه: تقدم كرة القدم وكأس العالم لكم وللعالم منصة فريدة للوحدة والسلام في جميع أنحاء العالم.

وينطلق كأس العالم في قطر يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر القادم، حيث يبدأ يوم 20 نوفمبر بمواجهة قطر والإكوادور، ويختتم المونديال بالمباراة النهائية على ستاد لوسيل القطري.

وتُعد هذه النسخة هي الأخيرة التي يشارك فيها 32 منتتخبًا، إذ ينطلق كأس العالم 2026 بـ48 منتخبا.