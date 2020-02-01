رئيس «فيفا» يدعو لإقامة أمم أفريقيا كل 4 أعوام

أوضح رئيس فيفا أن هناك انطباعا بأن قارة أفريقيا تتراجع، وذلك في ظل عدم تأهل أي من المنتخبات الإفريقية الخمس التي خاضت منافسات كأس العالم "روسيا 2018" من دور المجموعات.

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو إنه يجب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل أربعة أعوام بدلا من كل عامين، وذلك في كلمة أمام مؤتمر لقادة كرة القدم بالقارة السمراء تستضيفه مدينة سلا المغربية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال إنفانتينو إن “العائدات قد ترتفع إلى 6 أضعاف إذا أقيمت البطولة كل أربعة أعوام وأصبحت حدثًا يجب مشاهدته ليس لأفريقيا فقط وإنما للعالم”.

وأوضح رئيس فيفا أن هناك انطباعا بأن قارة أفريقيا تتراجع، وذلك في ظل عدم تأهل أي من المنتخبات الإفريقية الخمس التي خاضت منافسات كأس العالم “روسيا 2018” من دور المجموعات.

وأضاف: “علينا التدخل بجدية فالبطولات لا تمنحنا ما يجب أن تعطيه لنا”، مشيرا إلى أن بطولة الأمم الإفريقية يمكن إقامتها في يناير أو يونيو بناء على الظروف الجوية.