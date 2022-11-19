رئيس «فيفا» يتهم الغرب بالنفاق بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر

اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الغرب بـ “النفاق” في تقاريره عن سجل حقوق الإنسان في قطر عشية انطلاق بطولة كأس العالم، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، تحدث إنفانتينو لمدة ساعة تقريبًا وقدم دفاعًا متحمسا عن قطر والبطولة.

وقد طغت قضايا عدة متعلقة بقطر على الحدث، بما في ذلك وفيات العمال المهاجرين.

افتتح إنفانتينو بالقول: “اليوم لدي مشاعر قوية. اليوم أشعر أني قطري، أشعر أني عربي، أشعر بأني أفريقي، أشعر بأني مثلي الجنس، أشعر أني معوق، أشعر أني عامل مهاجر”.

وتنطلق البطولة غدا الأحد بلقاء الدولة المضيفة، قطر، مع الإكوادور على ملعب البيت في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

وفي فبراير2021، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن 6500 عامل مهاجر من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا لقوا حتفهم في بناء المنشآت التي شيدتها قطر لاستضافة كأس العالم.

وتعتمد هذه الحصيلة على الأرقام التي قدمتها سفارات تلك الدول في قطر.

لكن الحكومة القطرية قالت إن هذه الحصيلة مضللة، لأنه لم تكن جميع الوفيات المسجلة لأشخاص يعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم.