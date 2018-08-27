رئيس فيتنام: سنزيد حجم التبادل التجاري مع مصر إلى مليار دولار

أ ش أ قال الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج : إنه أجرى اليوم الاثنين مباحثات ناجحة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناولت العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات في مجالات السياسية والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم والدفاع والأمن والاقتصاد.وأضا

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قال الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج : إنه أجرى اليوم الاثنين مباحثات ناجحة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناولت العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات في مجالات السياسية والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم والدفاع والأمن والاقتصاد.

وأضاف كوانج – في كلمة ألقاها عقب انتهاء المباحثات المصرية الفيتنامية بقصر الاتحادية – : “اتفقنا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار أمريكي ونرحب بالاجتماعات بين الجهات المختصة لتفعيل نتائج زيارة السيسي لفيتنام واجتماعات اللجنة المستركة والاتفاق على تبادل المعلومات عن البيئة وفرص الاستثمار في كلا الدولتين وتخصيص آليات تفضيلية لرجال الأعمال والاستثمار في مجالات النفط والاتصالات والزراعة”.

وتابع : “اتفقنا كذلك على مواصلة تدعيم أواصر الصداقة بين البلدين لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للشعبين والاستقرار والسلام للعالم .. وأيضا مواصلة تبادل زيارات الوفود وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني والتنسيق في المحافل الدولية والأمم المتحدة ومنظمة الفرانكفونية وتجمع دول عدم الانحياز وفي إطار التعاون بين الجنوب والجنوب لتحقيق التنمية المستدامة للبلدين”.

وقال : “بحثنا أيضا سبل تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والسياحة وضرورة عقد أنشطة فنية احتفالا بالذكري ال٥٥ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، مرحبا بالتوقيع اليوم على اتفاقيات الترويج للتجارة ودعم الزراعة والتعاون في مجال النفط وغيرها من مذكرات التفاهم بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعرب الرئيس الفيتنامي عن شكره على الاستقبال الحار والودي الذي حظي به وحرمه ووفد بلاده من قبل الرئيس السيسي والحكومة والشعب في زيارة الدولة التي يقوم بها لمصر بمناسبة الذكري ال٥٥ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام.