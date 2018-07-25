رئيس فولكس فاجن يتوقع قرب نهاية معارض السيارات

شريف عيسىتوقع الدكتور هربرت ديس، رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن جروب، أكبر منتج للسيارات فى العالم، قرب تلاشى معارض السيارات العالمية، وتوجه كل المصنعين للمهرجانات والسباقات الدولية، والتى تظهر ديناميكية وقوة السيارة مثل مهرجان جودوود للسرعة.وحذر ديس فى مقابلة أجراها مع موقع "موتورينج" من أن

شريف عيسى

توقع الدكتور هربرت ديس، رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن جروب، أكبر منتج للسيارات فى العالم، قرب تلاشى معارض السيارات العالمية، وتوجه كل المصنعين للمهرجانات والسباقات الدولية، والتى تظهر ديناميكية وقوة السيارة مثل مهرجان جودوود للسرعة.

وحذر ديس فى مقابلة أجراها مع موقع “موتورينج” من أن لن يكون هناك مستقبل لمعارض السيارات التقليدية، خاصة أن تكلفتها باتت باهظة، وغير مجدية.

وأشار إلى أن المعارض التقليدية لم تعد ذات صلة بصناعة السيارات، بعد أن باتت غير قادرة على مواكبة التطور الذى تشهده الصناعة.

وتابع: أن صناعة معارض السيارات نتاج فترة الستينيات من القرن الماضى وهى الآن لم تعد مقترنة بالصناعة، خاصة بعد أن باتت عاجزة عن تقديم ما يريده سواء للمصنعين والمعارضين، أو الزوار.

واستدل ديس على بعض البوادر التى تشير إلى بدء تلاشى معارض السيارات والتى من بينها معرض أستراليا للسيارات والذى أقيم آخر دورة له بولاية سيدنى فى عام 2012.

وبين أن آخر ضحية لتجاهل مصنعى السيارات للمعارض الدولية هو معرض ديترويت للسيارات والذى تم تأجيله إلى يونيو بدلًا من يناير 2020، فى محاولة لإبقائه على قيد الحياة.

ووصف خطوة تغيير موعد انطلاق معرض ديترويت للسيارات بالجرئية، إلا أن رئيس فولكس فاجن جروب حذر من أن الجهود المبذولة فى هذا الصدد قد تكون غير مجدية وعبثية.

يشار إلى أن ديترويت للسيارات هو أكبر معرض للسيارات فى الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية والذى ينضم فى شهر يناير من كل عام.

ويرجع تأجيل انطلاق فاعليات معرض ديترويت إلى انسحاب 10علامات تجارية من المشاركة وهى: أودى، و BMW، ومرسيدس – بنز، ومازدا، وMINI، وفولفو، وبورش، وميتسوبيشى، وجاكوار، ولاند روفر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن جروب أن العديد من معارض السيارات العالمية مثل باريس وفرانكفورت عانت خلال الفترة الماضية من هجرة جماعية للعلامات التجارية من الشاركة خلال السنوات الماضية، حتى أن معرض جنيف الدولى للسيارات بات غير آمن بعد أن أعلنت كل من فولفو، وأوبل عدم المشاركة فى نسخته القادمة.

وكان معرض باريس قد عانى خلال دورته التى أقيمت فى 2016 من غياب 5 علامات تجارية توفيرًا للنفاقات وهى: لامبورجينى وبنتلى، وفورد، وفولفو، وأستون مارتن، فيما قررت مجموعة فولكس فاجن المشاركة بجناح صغير تأثرًا بحجم التعويضات التى تكبدتها جراء أزمة الانبعاثات، والتى تم الكشف عنها خلال 2015.

وأشار ديس إلى أن الفترة المقبلة تحتاج المعارض لتطوير نمطها التقليدى عبر إتاحه الفرصه للعملاء والمصنعين للتفاعل مع السيارات والطرازات الجديدة، لافتا إلى أن المستقبل يتمثل فى فاعليات بنفس حجم جودوود للسرعة.

يذكر أن مهرجان جودوود للسرعة ظهر للمرة الأولى فى عام 1993 ببريطانيا، ويقام سنويًا فى نهاية شهر يونيو ويستمر حتى بداية يوليو بمدنية جودوود غرب مقطاعة ساكس.