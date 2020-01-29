اتصالات وتكنولوجيا

رئيس «فودافون مصر» معلقًا على صفقة «STC» والعلامة التجارية: نحن أحمر اليوم وسوف نكون أحمر غدًا

تعليقًا على صفقة الاستحواذ المحتمَلة من قِبل شركة الاتصالات السعودية "STC" على حصة مجموعة فودافون البريطانية البالغة 55% فى وحدتها المحلية.
محمود جمال 6:00 م, الأربعاء, 29 يناير 20 6:00 م, الأربعاء, 29 يناير 20

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كتب إلكسندر فرومان، رئيس شركة فودافون مصر، منذ قليل عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” تعليقًا على صفقة الاستحواذ المحتمَلة من قِبل شركة الاتصالات السعودية “STC” على حصة مجموعة فودافون البريطانية البالغة 55% فى وحدتها المحلية.

وقال فرومان: نحن أحمر اليوم، وسوف نكون أحمر غدًا.. فودافون مصر ستستمر فى كونها شركة 1 للاتصالات فى مصر بنفس العلامة التجارية، نفس الابتكارات، ونفس الإدارة، ونفس الشغف لمصر.

وعلق: أنا سعيد جدًّا بالترحيب بحملة جديدة STC لتعزيز نمو فودافون مصر.

وأعلنت مجموعة فودافون البريطانية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق بيع محتمل لبيع حصتها البالغة 55% فى فودافون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية STC، فى صفقة بلغت قيمتها المبدئية 2.3 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 35 مليار جنيه مصري.

يشار إلى أن رئيس فودافون مصر أكد، خلال مؤتمر صحفى عقدته الشركة، ظهر اليوم، استمرار عمل فودافون مصر بنفس علامتها التجارية بعد إتمام صفقة الاستحواذ من قبل شركة الاتصالات السعودية، ونفس إدارتها وقياداتها التنفيذية.

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بقلم محمود جمال

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